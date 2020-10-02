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02.10.2020 - 10:46 |

'Kimsesizler' dizisinin adı değiştirildi

Fox TV ekranlarında yayınlanacak olan 'Kimsesizler' dizisi, 'çocuklara yönelik söylenen sert ve hoyrat ifadeleri' nedeniyle RTÜK'e şikayet edilmişti. İnceleme başlatılan dizinin adı 'Çocukluk' olarak değiştirildi.

'Kimsesizler' dizisinin adı değiştirildi
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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Fox TV’nin geçen günlerde tanıtımlarını yayınladığı ‘Kimsesizler’ isimli dizinin ‘çocuklara yönelik söylenen sert ve hoyrat ifadeleri’ nedeniyle RTÜK tarafından inceleneceğini duyurmuştu.

RTÜK’ün başlattığı inceleme sonrası, başrollerinde Erdal Beşikçioğlu, Beren Gökyıldız ve Burcu Özberk’in yer aldıkları ‘Kimsesizler’ dizisinin adı ‘Çocukluk’ olarak değiştirildi.

Dizinin yeni ismi ile fragmanlar da yeniden paylaşıldı.

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