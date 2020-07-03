Kiraz toplama zamanı

Müzedeki Can Akgümüş’ün küratörlüğünde ‘Camdan Şato’ sergisinde, 58 sanatçının birbirinden farklı tarzda çalışmaları büyük rağbet görüyor. Önceki gün Eda Evliyagil İstanbul’dan gelen, aralarında Oylum Talu ve çocuklarının da yer aldığı dostlarına müzeyi gezdirdi. Neşe içinde geçen sergi gezimi, bahçede yer alan kiraz ve vişne ağaçlarından topladıkları meyvelerle, sanat dolu güne farklı bir lezzet kattı.









