03.07.2020 - 07:00 |
Kiraz toplama zamanı
Ajanstürk Yönetim Kurulu Başkanı Sarp Evliyagil ve ailesinin sahibi olduğu Ankara’daki Müze Evliyagil pandemi sonrası, normalleşme adımları içinde ve kurallar dahilinde kapılarını açtı.
Müzedeki Can Akgümüş’ün küratörlüğünde ‘Camdan Şato’ sergisinde, 58 sanatçının birbirinden farklı tarzda çalışmaları büyük rağbet görüyor. Önceki gün Eda Evliyagil İstanbul’dan gelen, aralarında Oylum Talu ve çocuklarının da yer aldığı dostlarına müzeyi gezdirdi. Neşe içinde geçen sergi gezimi, bahçede yer alan kiraz ve vişne ağaçlarından topladıkları meyvelerle, sanat dolu güne farklı bir lezzet kattı.