Kırımızı Oda 22. bölüm fragmanı yayımlandı! Boncuk ölüyor mu?

TV8'in sevilen dizisi Kırmızı Oda kaldığı yerden devam ediyor. Boncuk ve Kumru'nun trajik hikayesi ekran başındakileri merakta bırakıyor. Kumru, Doktor Hanım sayesinde ve kızı ile eşinin yanından olmaya kararlıdır. Ancak Boncuk, ilaçlarını kullanmaması nedeniyle ailesini de büyük tehlikeye atmıştır. İşte, Kırmızı Oda dizisi detayları...

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Boncuk’un bastırdığı korkuları dışarı çıkınca durumu kötüleşir ve Doktor Hanım hastaneye yatırılmasını uygun görür. Ayşe, Doktor Hanım’la dedesiyle annesinin arasının açılmasının ardından hissettiği arada kalmışlık hissini paylaşır. Kumru, Yavuz’un elinden nasıl kurtulacağını kara kara düşündüğü dönemde Hakan’la nasıl tanıştığını anlatırken, Duru’nun aslında Yavuz’un kızı olduğunu itiraf eder. Piraye ve Deniz aşkı ise doludizgin devam etmektedir.

KIRMIZI ODA 22. BÖLÜM 2. FRAGMANI