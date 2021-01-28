MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMagazin Haberleri Kırımızı Oda 22. bölüm fragmanı yayımlandı! Boncuk ölüyor mu?
28.01.2021 - 01:44 |

Kırımızı Oda 22. bölüm fragmanı yayımlandı! Boncuk ölüyor mu?

Kırımızı Oda 21. bölüm ile geçtiğimiz hafta izleyici ile buluşmuştu. Sevilen dizi Kırmızı Oda 22. yeni bölüm 2. fragmanı da ekrana geldi. Boncuk'un ilaçlarını almaması ile yeniden kötüleşmesi Doktor Hanım tarafından büyük bir üzüntüyle karşılanır ve hastaneye yatmasından başka çarenin olmadığını belirtir. Peki, Kırmızı Oda son bölümde neler oldu, Boncuk ölüyor mu?

Kırımızı Oda 22. bölüm fragmanı yayımlandı! Boncuk ölüyor mu?
ABONE OL

TV8'in sevilen dizisi Kırmızı Oda kaldığı yerden devam ediyor. Boncuk ve Kumru'nun trajik hikayesi ekran başındakileri merakta bırakıyor. Kumru, Doktor Hanım sayesinde ve kızı ile eşinin yanından olmaya kararlıdır. Ancak Boncuk, ilaçlarını kullanmaması nedeniyle ailesini de büyük tehlikeye atmıştır. İşte, Kırmızı Oda dizisi detayları...

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Boncuk’un bastırdığı korkuları dışarı çıkınca durumu kötüleşir ve Doktor Hanım hastaneye yatırılmasını uygun görür. Ayşe, Doktor Hanım’la dedesiyle annesinin arasının açılmasının ardından hissettiği arada kalmışlık hissini paylaşır. Kumru, Yavuz’un elinden nasıl kurtulacağını kara kara düşündüğü dönemde Hakan’la nasıl tanıştığını anlatırken, Duru’nun aslında Yavuz’un kızı olduğunu itiraf eder. Piraye ve Deniz aşkı ise doludizgin devam etmektedir.

KIRMIZI ODA 22. BÖLÜM 2. FRAGMANI 

Magazin Haberleri Bülteni (27 Ocak 2021)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları;
daha fazla video için
Cadde Yazarları

Çok Okunan Magazin Haberleri

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Çaykur Rizespor'a Norveçli golcü

Çaykur Rizespor'a Norveçli golcü

Manchester United'a şok! Son sıradaki Sheffield'a yenildiler

Manchester United'a şok! Son sıradaki Sheffield'a yenildiler

Okan Buruk'tan hakem Yaşar Kemal Uğurlu'ya tepki

Okan Buruk'tan hakem Yaşar Kemal Uğurlu'ya tepki

Fenerbahçe HDI Sigorta-Grupa Azoty Zaksa: 0-3

Fenerbahçe HDI Sigorta-Grupa Azoty Zaksa: 0-3

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet