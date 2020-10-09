Kırmız Oda Meliha'nın hikayesi nedir? Kırmızı Oda Meliha Evrim Alasya kimdir, kaç yaşında, oynadığı diziler neler?

Kırmızı Oda dizisinde duygu dolu anlar yaşandı. Dizinin duygu dolu sahnelerinde yer alan Meliha'nın hikayesi izleyicileri hüzünlendirdi. Evrim Alasya, Kırmızı Oda dizisindeki Meliha karakterine hayat veriyor. Evrim Alasya'nın yaşamı ve Meliha'nın hikayesi merak ediliyor. Peki Kırmızı Oda Meliha, Evrim Alasya kimdir?

KIRMIZI ODA MELİHA'NIN HİKAYESİ

Evrim Alasya'nın canlandırdığı Meliha karakteri Kırmızı Oda dizisinin ön plana çıkan karakterleri arasında yer alıyor. Meliha, küçük yaşlarda annesi, babası ve ablasını kaybetmiş. Daha sonra kardeşlerine bakan Meliha, Namık isminde bir kişiyle evleniyor. Namık'ın oğlu Necdet yıllar sonra Meliha'ya aşık olduğunu açıklıyor.

Meliha, 16 yaşındaki kızı Melek'i bir yangında kaybettiğini dizide anlattı.

KIRMIZI ODA MELİHA, EVRİM ALASYA KİMDİR?

Evrim Alasya, 2 Ağustos 1979 tarihinde doğdu. Dokuz Eylül Üniversitesi tiyatro bölümü mezunudur. Oyunculuğa ilk olarak 1999 yılında Pınar Çocuk Tiyatrosu'nda başlamıştır. Birçok farklı projede yer alan Alasya, asıl çıkışını Muhteşem Yüzyıl dizisiyle yakalamıştır