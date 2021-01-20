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20.01.2021 - 10:35 |

'Kırmızı Kamyon' dizisinin ilk tanıtımı yayınlandı

Show TV’de ekranlara gelecek olan, 10. Ev imzalı yeni dizi 'Kırmızı Kamyon'un çekimleri devam ederken; dizinin ilk tanıtımı yayınlandı.

'Kırmızı Kamyon' dizisinin ilk tanıtımı yayınlandı
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Yapımını 10. Ev’in üstlendiği 'Kırmızı Kamyon', çok yakında Show TV’de izleyici karşısına çıkacak. İtfaiyecilerin zorlu hayatlarını, tehlike dolu maceralarını ve birbirlerine olan bağlarını anlatan ‘Kırmızı Kamyon’ dizisinim ilk tanıtım videosu yayınlandı.

Yönetmen koltuğunda Osman Kaya’nın oturduğu, senaryosu Meriç Demiray ve Ezgi Özcan’ın kaleminden çıkan ‘Kırmızı Kamyon’un oyuncu kadrosunda Görkem Sevindik, Nilay Deniz, Ushan Çakır, Deniz Hamzaoğlu, Aslı Orcan, Burak Berkay Akgül, Timur Ölkebaş, Gürberk Polat, Melisa Akman, Uğur Arda Başkan, Sümeyye Aydoğan, Efekan Can, Gerçek Sağlar Alnıaçık, Süreyya Kilimci, Hasibe Özgür, Onur Yar, Tuğçe Karabayır ve Feriha Eyüboğlu gibi isimler yer alıyor.

Magazin Haberleri Bülteni (20 Ocak 2021)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları;
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