'Kırmızı Kamyon' dizisinin ilk tanıtımı yayınlandı

Yapımını 10. Ev’in üstlendiği 'Kırmızı Kamyon', çok yakında Show TV’de izleyici karşısına çıkacak. İtfaiyecilerin zorlu hayatlarını, tehlike dolu maceralarını ve birbirlerine olan bağlarını anlatan ‘Kırmızı Kamyon’ dizisinim ilk tanıtım videosu yayınlandı.

Yönetmen koltuğunda Osman Kaya’nın oturduğu, senaryosu Meriç Demiray ve Ezgi Özcan’ın kaleminden çıkan ‘Kırmızı Kamyon’un oyuncu kadrosunda Görkem Sevindik, Nilay Deniz, Ushan Çakır, Deniz Hamzaoğlu, Aslı Orcan, Burak Berkay Akgül, Timur Ölkebaş, Gürberk Polat, Melisa Akman, Uğur Arda Başkan, Sümeyye Aydoğan, Efekan Can, Gerçek Sağlar Alnıaçık, Süreyya Kilimci, Hasibe Özgür, Onur Yar, Tuğçe Karabayır ve Feriha Eyüboğlu gibi isimler yer alıyor.