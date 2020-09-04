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04.09.2020 - 23:41 |

Kırmızı Oda 2.yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Kırmızı Oda 1.bölümde neler oldu?

Kırmızı Oda 1.bölümü ile ekranlara geldi. Gülseren Budayıcıoğlu’nun gerçek hayat öykülerine dayanan Kırmızı Oda dizisinin ilk bölümüne Meliha, Ahmet ve Nesrin'in hikayesi damga vurdu. Meliha karakterinin çocukluğunda yaşadığı acı ve yaşamı boyunca yaşadıkları dikkat çekti. Kırmızı Oda;'nın 2.bölüm fragmanı yayınlandı.

Kırmızı Oda 2.yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Kırmızı Oda 1.bölümde neler oldu?
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Kırmızı Oda, 4 Eylül tarihinde ekranlara merhaba dedi. Dizinin ilk bölümünde karakterlerin öyküleri dikkat çeken detaylar arasında yer aldı. Kırmızı Oda'nın ilk bölümü Meliha'nın hikayesi ile başladı. Meliha'nın yaşadığı ağır olaylar diziye damga vurdu. Daha sonra ise bankacı olan Nesrin ve eşi Mehmet'in hikayesi ekranlara geldi. İlk bölümü ile TV8'de yayın hayatına başlayan Kırmızı Oda'nın 2.yeni bölüm fragmanı yayınlandı. İkinci bölüm fragmanında  yer alan bir diğer oyuncu ise Melisa Sözen oldu.

KIRMIZI ODA OYUNCULARI

Binnur Kaya

Tülin Özen

Meriç Aral

Burak Sevinç

Gülçin Kültür

Baran Arslan

Canberk Gültekin

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