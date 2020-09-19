Kırmızı Oda 4.yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Kırmızı Oda son bölümde neler yaşandı?

Kırmızı Oda dizisi kısa bir süre önce yayın hayatına başladı. Kırmızı Oda'nın 3.bölümde Meliha'nın dram dolu hikayesi ekranlara gelmeye devam etti. Mehmet'in ise gençliğinde yaşadıkları izleyicilerle buluştu. Kırmızı Oda'nın yeni bölüm fragmanı merak ediliyor.

KIRMIZI ODA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

‘Kırmızı Oda’nın üçüncü bölümünde, Doktor Hanım zekasıyla dikkat çeken Alya’yla ilişkisini geliştirip şifrelerini çözmeye başlarken, çocuk yaşta kardeşlerinin sorumluluğunu üzerine almak zorunda kalan Meliha’nın İstanbul’daki dramatik öyküsü devam ediyor. Mehmet’in yaşadığı değişim ise eşi Nesrin’i hayli endişelendiriyor.

KIRMIZI ODA OYUNCULARI

Binnur Kaya

Tülin Özen

Burak Sevinç

Meriç Aral

Halit Özgür Sarı

Gülçin Kültür Şahin

Sezin Bozacı

Baran Can Eraslan