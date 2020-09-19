19.09.2020 - 00:55 |
Kırmızı Oda 4.yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Kırmızı Oda son bölümde neler yaşandı?
Kırmızı Oda dizisinin 3.bölümü 18 Eylül cuma günü yayınlandı. TV8 ekranlarında izleyicilerle buluşan dizinin son bölümünde Meliha'nın ablasının yaşamını kaybetmesi ile ilgili detaylar yer aldı. Kırmızı Oda'nın 4.yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Peki Kırmızı Oda son bölümde neler yaşandı?
Kırmızı Oda dizisi kısa bir süre önce yayın hayatına başladı. Kırmızı Oda'nın 3.bölümde Meliha'nın dram dolu hikayesi ekranlara gelmeye devam etti. Mehmet'in ise gençliğinde yaşadıkları izleyicilerle buluştu. Kırmızı Oda'nın yeni bölüm fragmanı merak ediliyor.
KIRMIZI ODA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
‘Kırmızı Oda’nın üçüncü bölümünde, Doktor Hanım zekasıyla dikkat çeken Alya’yla ilişkisini geliştirip şifrelerini çözmeye başlarken, çocuk yaşta kardeşlerinin sorumluluğunu üzerine almak zorunda kalan Meliha’nın İstanbul’daki dramatik öyküsü devam ediyor. Mehmet’in yaşadığı değişim ise eşi Nesrin’i hayli endişelendiriyor.
KIRMIZI ODA OYUNCULARI
Binnur Kaya
Tülin Özen
Burak Sevinç
Meriç Aral
Halit Özgür Sarı
Gülçin Kültür Şahin
Sezin Bozacı
Baran Can Eraslan