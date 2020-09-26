Kırmızı Oda 5.yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Kırmızı Oda son bölümde neler yaşandı?

Kırmızı Oda cuma akşamları izleyicilerle buluşuyor. Kırmızı Oda'nın 4.bölümünde Meliha'nın ve Alya'nın yaşamı ile ilgili detaylar yer almaya devam etti. Kırmızı Oda'nın 5.bölüm fragmanında Emre Kınay dikkat çekti. Kırmız Oda'nın 5.bölümü 2 Ekim Cuma akşamı yayınlanacak.

KIRMIZI ODA 5.BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI!

KIRMIZI ODA 4.BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Kırmızı Oda dizisinin 4.bölümünde Meliha'nın büyük kızının bir yangında öldüğü ekranlara geldi. Dizinin 25 Eylül günü yayınlanan bölümünde Alya'nın annesi ve babası ile ilgili detaylar izleyicilerle buluştu. Alya, babası ile ilk kez 7 yaşında karşılaşmış ve o gün babasının kendisine hediye ettiği tokayı yıllarca saklamış.

KIRMIZI ODA OYUNCULARI

Binnur Kaya

Tülin Özen

Meriç Aral

Burak Sevinç

Gülçin Kültür

Baran Arslan

Canberk Gültekin



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