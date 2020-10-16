Kırmızı Oda Alya karakterinin küçüklüğüne hayat veren oyuncu kimdir, kaç yaşında, adı ne?

Kırmızı Oda dizisi ekrana gelen bölümleri ile izleyenleri ekrana kilitlemeye devam ediyor. Ekrana gelen 1. bölümden itibaren izleyenleri kendisine çeken Kırmızı Oda dizisinde Alya karakterine hayat veren Melisa Sözen'in geçmişinde yaşadığı acılar ortaya çıkmaya başlıyor. Dizide Alya karekterinin küçüklüğüne hayat veren isim olan oyuncu kimdir sorusu dizinin takipçileri tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Peki Kırmızı Oda Alya'nın küçüklüğüne hayat veren oyuncu kimdir, adı ne, kaç yaşında?

KIRMIZI ODA ALYA'NIN KÜÇÜKLÜĞÜNE HAYAT VEREN OYUNCU KİMDİR?

Kırmızı Oda dizisinde Alya'nın küçüklüğüne hayat veren çocuk oyuncu Nazlı Irmak Tanrıverdi'dir. 7 yaşında olan Nazlı 1.14 cm boyunda siyah saçlıdır. Alya'nın annesinin erkek evladını kaybetmesinin ardından dünyaya gelen Alya ne annesi ne de ailesi tarafından kabul görmemektedir. Kırmızı Oda dizisinde Alya'nın küçüklüğünü canlandıran oyuncunun adı Nazlı Irmak Tanrıverdi'dir.