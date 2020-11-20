Kırmızı Oda Alya kimdir, hikayesi nedir? Melisa Sözen kimdir, kaç yaşında?

Kırmızı Oda dizisinde yer alan Alya karakteri izleyicilerin merak ettiği konular arasında yer alıyor. Alya Hukuk fakültesini birincilikle bitirdi. Kırmızı Oda Alya karakterine ünlü oyuncu Melisa Sözen hayat veriyor. Peki Kırmızı Oda Alya kimdir?

MELİSA SÖZEN KİMDİR?

Melisa Sözen ,6 Temmuz 1985 tarihinde İstanbul'da doğdu. Melisa Sözen, Pera Güzel Sanatlar Lisesi Tiyatro Bölümü'nü bitirdi. Çeşitli tiyatro oyunları, film ve dizilerde görev aldı. 2004/2005 yılları arasında yayınlanan, ünlü yönetmen Çağan Irmak'ın yazdığı ve yönettiği Çemberimde Gül Oya'da Feriha rolünü canlandırmıştır. 2008 yılının yazında "Dünyayı Kurtaran Kadın" isimli, çevre hakkında bilinçlendirmeye dayalı bir televizyon programı sundu. 2009 yılında Casus Kızlar: Her Şey Nasıl Başladı? filminde Clover karakterini seslendirdi. Aynı sene içinde de çekimleri Mardin'de gerçekleştirilen Bir Bulut Olsam'da Narin Bulut karakterini canlandırmıştır. 2012/2013 yıllarında Şubat adlı dizide Yağmur ve Sabah karakterlerini canlandırmıştır. Ayrıca Nuri Bilge Ceylan'ın Altın Palmiye ödüllü Kış Uykusu adlı filminde Nihal karakterini canlandırmıştır. 2014/2015 sezonunda Çağ Çalışkur'un yönettiği, Craft Tiyatro'da sergilenen 'Kalp Düğümü' adlı oyunda rol aldı. 2015'te Beş Kardeş isimli dizide rol aldı.

KIRMIZI ODA ALYA'NIN HİKAYESİ

Kırmızı Oda Alya, hukuk fakültesini birincilikle bitirmiş. Alya, babasını ilk kez 7 yaşında görmüş. Kırmızı Oda dizisinde Alya karakteri babası ile ilk karşılaşma anını ve babasının kendisine hediye ettiği kırmızı tokayı anlattı. Alya'nın annesi gözlerinin önünde ölmüştür.