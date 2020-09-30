Kırmızı Oda Binnur Kaya rolü | Binnur Kaya kimdir, kaç yaşında?

Binnur Kaya kimdir? Birçok dizide rol alan Binnur Kaya Kırmızı Oda'daki rolü ile beğenileri topluyor. Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitabından uyarlanan dizide Binnur Kaya Gülseren Budayıcıoğlu'na hayat veriyor.

KIRMIZI ODA BİNNUR KAYA ROLÜ

Yaşanan gerçek hikayelerden esinlenerek TV8 ekranlarında yayınlanan “Kırmızı Oda” dizisinde başrol oyuncusu olan Binnur Kaya, psikiyatri kliniği sahibi bir psikiyatristi canlandırıyor.

BİNNUR KAYA KİMDİR?

19 Nisan 1972, Ankara'da doğan Binnur Kaya, aslen Elazığlıdır. Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Tiyatro Bölümü'nü 1995 yılında bitiren Kaya, hemen ardından İstanbul'a yerleşmiştir. Ankara Sahnesi, "Karatahta" isimli çocuk tiyatrosu ve Bakırköy Belediye Tiyatrosu'nda çalışan Binnur Kaya'nın ilk TV dizisi Kaynanalar'dır. Binnur Kaya'nın kariyerinde belki de yeni bir dönemi başlatan ise Beşiktaş Kültür Merkezi'ne katılması olmuştur. Avrupa Yakası'nın kadrosuna dahil olması ile ilerleyen oyunculuk kariyeri, Vavien (2010) filmi ile 42. Sinema Yazarları Derneği Ödülleri ve 3. Yeşilçam Ödülleri'ni kazanarak taçlanmıştır.

2014 yılında 41. Magnum Altın Kelebek Ödülleri'nde Aramızda Kalsın dizisi ile En İyi Kadın Komedi Oyuncusu seçilmiştir.

Bir Demet Tiyatro, Avrupa Yakası, Benimle Uçar Mısın, Kara Yılan, Türk Malı, Muhteşem Yüzyıl, Aramızda Kalsın, Zengin ve Yoksul, Analar ve Anneler, Baba Evi, Çarli gibi sevilen birçok dizide rol alan Binnur Kaya, Babam ve Oğlum, Bizi Hatırla, Cinayet Süsü, Mutlu Aile Defteri, Küçük Kıyamet, Hayatımın Kadınısın, Şarkı Söyleyen Kadınlar gibi birçok filmde de renkli karakterlere hayat vermiştir.