'Kırmızı Oda' dizisi İsveç televizyonunda yayınlanacak

OGM Pictures’ın yapımcılığını, Cem Karcı’nın yönetmenliğini üstlendiği, başrolünde Binnur Kaya’nın yer aldığı ve Dr. Gülseren Budayıcıoğlu’nun hikayesinden esinlenerek Banu Kiremitçi Bozkurt’un senaryosunu kaleme aldığı “Kırmızı Oda” İsveç’in en büyük kanallarından biri olan SVT kanalında izleyici ile buluşacak.

Mart ayı sonunda SVT kanalında yayınlanmaya başlayacak olan Kırmızı Oda, orijinal sesi ile Türkçe olarak yayınlanacak ve izleyiciler alt yazı seçeneği ile izleyebilecekler.