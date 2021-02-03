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HaberlerMagazin Haberleri 'Kırmızı Oda' dizisi İsveç televizyonunda yayınlanacak
03.02.2021 - 11:30 |

'Kırmızı Oda' dizisi İsveç televizyonunda yayınlanacak

Mart ayı sonunda İsveç'in SVT kanalında başlayacak olan 'Kırmızı Oda', orijinal sesi ile yayınlanacak ve izleyiciler alt yazı seçeneği ile izleyebilecekler.

'Kırmızı Oda' dizisi İsveç televizyonunda yayınlanacak
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OGM Pictures’ın yapımcılığını, Cem Karcı’nın yönetmenliğini üstlendiği, başrolünde Binnur Kaya’nın yer aldığı ve Dr. Gülseren Budayıcıoğlu’nun hikayesinden esinlenerek Banu Kiremitçi Bozkurt’un senaryosunu kaleme aldığı “Kırmızı Odaİsveç’in en büyük kanallarından biri olan SVT kanalında izleyici ile buluşacak.

Mart ayı sonunda SVT kanalında yayınlanmaya başlayacak olan Kırmızı Oda, orijinal sesi ile Türkçe olarak yayınlanacak ve izleyiciler alt yazı seçeneği ile izleyebilecekler.

 

 

Magazin Haberleri Bülteni (3 Şubat 2021)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları;
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