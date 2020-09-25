Kırmızı Oda dizisi konusu ve oyuncu kadrosu! Kırmızı Oda dizisi hangi kitaptan uyarlama?

Kırmızı Oda dizisi bu akşam yeni bölüm ile ekrana gelecek. TV8 ekranında yayınlanan ve ilk iki bölümü ile izleyenleri ekrana kilitleyen gerçek bir hayat hikayesinden esinlenerek uyarlanan dizide oyunculuklar da dizinin izleyenleri etkileyen konulardan biri oldu. Dizide konuk oyuncu olarak yer alan Meliha karakterine hayat veren Evrim Alasya'nın oyunculuğunun yanı sıra Mehmet karakterine hayat veren ve karısı ile ilişkisi bozuk olan şiddet ve öfkeye meyilli bir adamı canlandıran Salih Bademci'nin oyunculuğu da büyük beğeni kazandı. İşte Kırmızı Oda dizisi konusu ve oyuncu kadrosunun yanı sıra dizinin uyarlandığı kitap hakkında merak edilenler...

KIRMIZI ODA DİZİSİ KONUSU

Hayatın içinden, yaşanan gerçek hikayelerden esinlenerek TV8 ekranlarında yayınlanacak olan “Kırmızı Oda” dizisinde başrol oyuncusu Binnur Kaya, psikiyatri kliniği sahibi bir psikiyatristi canlandıracak.Psikiyatri kliniğindeki doktorların ve onlara başvuran hastaların hayatlarının ele alınacağı “Kırmızı Oda”da izleyici ile buluşacak her hayat hikayesinin altında yatan acılar, sevinçler, mutluluk ve hüzünler izleyicinin de ruhunun kapalı kapılarını aralayacak ve belki de izleyiciler Kırmızı Oda'da kendinden parçalar bulacak.Kliniğe gelen hastalar, o güne kadar kimseye söyleyemedikleri sırları dile getirirken; izleyiciler de o hikayelerde kendi bugünleri, geçmişleri ve yarınlarına dair izleri fark edecek.

KIRMIZI ODA DİZİSİ HANGİ KİTAPTAN UYARLAMA

Yönetmenliğini Cem Karcı'nın yaptığı, Banuı Kiremitçi Bozkurt'un senaryosunu kaleme aldığı Kırmızı Oda dizisi Prof. Dr. Gülseren Budaycıoğlu'nun Madalyonun İçi adlı kitaptan uyarlanmıştır

KIRMIZI ODA DİZİSİ OYUNCU KADROSU

Kırmızı Oda dizisinin oyuncu kadrosunda Binnur Kaya, Tülin Özen, Burak Sevinç, Meriç Aral ve Halit Özgür Sarı yer alıyor

Ayrıca Evrim Alasya, Salih Bademci ve Hande Doğandemir, Melisa Sözen konuk olan isimler arasında bulunuyorlar.

BİNNUR KAYA KİMDİR?

Binnur Kaya (19 Nisan 1972, Ankara), Türk oyuncu.Aslen Elazığlıdır. 1995 yılında Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Tiyatro Bölümü'nü bitirdi. Hemen ardından İstanbul'a yerleşen Kaya, Ankara Sahnesi ve Karatahta isimli çocuk tiyatroları ve Bakırköy Belediye Tiyatrosu'nda çalıştı. İlk televizyon dizisi Kaynanalar'dır. Beşiktaş Kültür Merkezi oyuncu kadrosuna katıldı. 2007-2008 sezonunda Avrupa Yakası komedi dizisinin kadrosuna dahil oldu. 2010'da "Vavien" filmindeki rolüyle 42. Sinema Yazarları Derneği Ödülleri'nde ve 3. Yeşilçam Ödülleri'nde En İyi Kadın Oyuncu ödüllerini kazandı. 2014 yılında ise 41. Magnum Altın Kelebek Ödülleri'nde Aramızda Kalsın adlı dizideki rolü ile En İyi Kadın Komedi Oyuncusu Seçilmiştir.

TÜLİN ÖZEN KİMDİR?

Tülin Özen (d. 24 Aralık 1979), Türk tiyatro, sinema ve televizyon oyuncusu.Artvinli bir ailenin çocuğu olarak 24 Aralık 1979 İskenderun’da doğdu. İzmir Bornova Anadolu Lisesi'nden mezun olduktan sonra, önce İstanbul Teknik Üniversitesi elektrik mühendisliğinde bir süre öğrenim görmüş, sonrasında Yeditepe Oyuncuları'nda burslu olarak öğrenimine devam etmiştir. Semih Kaplanoğlu'nun "Meleğin Düşüşü" filmi ile "En iyi kadın oyuncu" Altın Portakal Ödülünü kazanmıştır. Beyaz Gelincik adlı dizide canlandırdığı Meryemce karakteri ile tanınırlığı artmıştır. 12 Kasım 2015 tarihinde başlayan Muhteşem Yüzyıl: Kösem dizisinde I. Ahmet 'in annesi Handan Sultan'ı canlandırmıştır. Ocak 2016'da Eti Browni Intense reklamında oynamıştır ve 20 Ocak 2017'de Kötü Çocuk filminde oynamıştır.

BURAK SEVİNÇ KİMDİR?

Burak Sevinç, 1 Nisan 1985 yılında İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Aslen Zonguldak’lıdır. Yıldız Teknik Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları bölümünden mezundur. 2012 yılında rol aldığı Babam İçin dizisi ile ilk oyunculuk deneyimini yaşamıştır. Burak Sevinç kanun, ud, keman ve gitar çalıyor. Bir dönem Enbe Orkestrası'nda profesyonel olarak müzisyenlik yapmıştır.Yalan Dünya, Merhaba Hayat, Ben Onu Çok Sevdim, Kurtlar Vadisi Pusu ve Evli ve Öfkeli dizilerinde rol alan Burak Sevinç, şimdilerde Kanal D ekranlarında yayınlanan Leke dizisinde Cem Yenilmez karakterine hayat vermektedir. Burak Sevinç, 1.88 metre boyunda, 80 kilo ve Koç burcudur.





MERİÇ ARAL KİMDİR?

Meriç Aral (17 Kasım 1988,) Türk oyuncu.Medcezir'deki 'Hale' rolüyle tanınması sonrasında çeşitli sinema ve televizyon yapımlarında rol aldı.Avukatlık yapan bir ailenin çocuğu olarak 17 Kasım 1988 tarihinde doğdu. İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. Aynı zamanda yan dal olarak karşılaştırmalı edebiyat bölümünde eğitim gördü. Staj sonrasında oyunculuğa başladı. Film asistanı olarak kısa bir süre görev aldı. Sultan adlı dizide ilk deneyimini gerçekleştirdi ve oyunculuk eğitimi almaya başladı. Medcezir'deki 'Hale' rolüyle tanındı. Ardından Çağan Irmak’ın yönetmenliğini yaptığı Unutursam Fısılda adlı filmde oynadı. Sonraki süreçte Yüksek Sosyete (2016) diziler ile Hesapta Aşk (2016) ve Cingöz Recai: Bir Efsanenin Dönüşü (2017) adlı filmlerde rol aldı. 2017 - 2019 yılları arasında Star TV de yayınlanan Söz adlı dizide Tolga Sarıtaş, Deniz Baysal, Sarp Akkaya ve Nihat Altınkaya ile başrolleri paylaştı. Ardından 10 Ocak 2020'de vizyona giren Biz Böyleyiz adlı filmde Beril karakterini canlandırdı.

KIRMIZI ODA'DA MELİHA KARAKTERİNİ CANLANDIRAN EVRİM ALASYA KİMDİR?

Evrim Alasya, 2 Ağustos 1979 tarihinde doğdu. Dokuz Eylül Üniversitesi tiyatro bölümü mezunudur. Oyunculuğa ilk olarak 1999 yılında Pınar Çocuk Tiyatrosu'nda başlamıştır. Birçok farklı projede yer alan Alasya, asıl çıkışını Muhteşem Yüzyıl dizisiyle yakalamıştır.

SALİH BADEMCİ KİMDİR?

Salih Bademci, 15 Ağustos 1984 tarihinde doğdu. Bademci, Bornova Anadolu Lisesi'nden mezun oldu. Serdar Akar'ın Barda filminde ve yine Serdar Akar'ın yapımcılığını üstlendiği Elveda Rumeli dizisinde rol aldı. Kanal D'de yayınlanan Zeytin Tepesi dizisinde "Akın" karakterini, 2014 yılında ise Kanal D'de yayınlanan Ulan İstanbul dizisinde "Ceyhun" karakterini canlandırdı. 2015 yılı itibarıyla Star TV'de yayınlanan Kiralık Aşk dizisinde "Sinan Karakaya" karakterini canlandırdı.