'Kırmızı Oda' dizisinde Köksal Engür sürprizi

Başrolünde Binnur Kaya'nın olduğu, gerçek hayat hikayelerinin alıntılandığı 'Kırmızı Oda' dizisine her hafta birbirinden ünlü konuk oyuncular katılmaya devam ediyor.

TV100'ün haberine göre, 'Kırmızı Oda' dizisine yine ünlü bir isim konuk oluyor. Usta oyuncu Köksal Engür, dizide dört bölüm rol alacak. Engür, 'Kırmızı Oda'nın 'Doktor Ayşe'si Meriç Aral'ın dedesini canlandıracak.



