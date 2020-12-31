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31.12.2020 - 10:48 |

'Kırmızı Oda' dizisinde Köksal Engür sürprizi

TV8'de cuma akşamları yayınlanan 'Kırmızı Oda' dizisine usta oyuncu Köksal Engür konuk oluyor. Engür, dizi dört bölüm boyunca yer alacak.

'Kırmızı Oda' dizisinde Köksal Engür sürprizi
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Başrolünde Binnur Kaya'nın olduğu, gerçek hayat hikayelerinin alıntılandığı 'Kırmızı Oda' dizisine her hafta birbirinden ünlü konuk oyuncular katılmaya devam ediyor. 

TV100'ün haberine göre, 'Kırmızı Oda' dizisine yine ünlü bir isim konuk oluyor. Usta oyuncu Köksal Engür, dizide dört bölüm rol alacak. Engür, 'Kırmızı Oda'nın 'Doktor Ayşe'si Meriç Aral'ın dedesini canlandıracak.

Kırmızı Oda dizisinde Köksal Engür sürprizi


Magazin Haberleri Bülteni (31 Aralık 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
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