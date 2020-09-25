Kırmızı Oda dizisinde Mehmet karakterine hayat veren Salih Bademci kimdir, kaç yaşında?

Gerçek bir hayat hikayesinden uyarlanan Kırmızı Oda dizisinde Mehmet karakterine hayat veren Salih Bademci kimdir sorusu dizinin takipçileri tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Küçük yaşlarda ailesi tarafından okulda arkadaşlarından dayak yediği için örselenen ve ailede bir birey olarak kabul görmeyen Mehmet, askerden döndükten sonra yaşadığı sinir patlaması ile ailesi tarafından sayılan ve sevilen bir birey olmaya başlamış ve evlilik hayatında da çocuklarına kendi çocukluğunda yaşadıklarını uygulamaktadır. İşte Kırmızı Oda dizisinin Mehmet'i Salih Bademci hakkında merak edilenler...

SALİH BADEMCİ KİMDİR?

Salih Bademci, 15 Ağustos 1984 tarihinde doğdu. Bademci, Bornova Anadolu Lisesi'nden mezun oldu. Serdar Akar'ın Barda filminde ve yine Serdar Akar'ın yapımcılığını üstlendiği Elveda Rumeli dizisinde rol aldı. Kanal D'de yayınlanan Zeytin Tepesi dizisinde "Akın" karakterini, 2014 yılında ise Kanal D'de yayınlanan Ulan İstanbul dizisinde "Ceyhun" karakterini canlandırdı. 2015 yılı itibarıyla Star TV'de yayınlanan Kiralık Aşk dizisinde "Sinan Karakaya" karakterini canlandırdı.