12.10.2020 - 13:01 |
'Kırmızı Oda' dizisine yeni oyuncu!
TV8 ekranlarında izleyici karşısına çıkan; Dr. Gülseren Budayıcıoğlu’nun gerçek yaşam öykülerini barındıran eserinden uyarlanan 'Kırmızı Oda' dizisine, usta oyuncu da dahil oldu.
Başrolünde Binnur Kaya'nın yer aldığı 'Kırmızı Oda' dizisine yeni bir oyuncu katıldı. Usta oyuncu Asuman Kostak, 'Kırmızı Oda'ya Binnur Kaya'nın canlandırdığı Doktor Hanım'ın annesi rolüyle katıldı.
OGM Pictures’ın yapımcılığını, Cem Karcı’nın yönetmenliğini üstlendiği, başrolünde Binnur Kaya’nın yer aldığı Kırmızı Oda dizisi, Dr. Gülseren Budayıcıoğlu’nun hikayesinden esinlenerek Banu Kiremitçi Bozkurt tarafından senaryolaştırılıyor.