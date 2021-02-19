19.02.2021 - 22:37 |
Kırmızı Oda Haluk kimdir, gerçek adı ne? Yılmaz Kunt kaç yaşında, hangi dizilerde oynadı, boyu kaç?
Kırmızı Oda dizisinin fragmanında Nazlı'nın eski sevgilisi Haluk'un yaşamı merak ediliyor. Yılmaz Kunt, TV8 ekranlarında yayınlanan Kırmızı Oda'nın yeni bölümde yer alacak. Peki Kırmızı Oda Nazlı'nın eski sevgilisi Haluk, Yılmaz Kunt kimdir? İşte biyografisi...
Kırmızı Oda her hafta cuma akşamı yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Kırmızı Oda dizisine konuk oyuncular katılıyor. Dizinin yeni bölüm fragmanında Yılmaz Kunt yer aldı. Bu akşam yeni bölümü ile ekranlara gelecek olan dizinin oyuncuları merak ediliyor. Peki Kırmızı Oda Nazlı'nın eski sevgilisi Yılmaz Kunt kimdir? Yılmaz Kunt kaç yaşında?
YILMAZ KUNT KİMDİR?
Yılmaz Kunt, 1994 tarihine doğdu. Türk model ve oyuncu. Best Model of Turkey 2015 birincisidir. Yılmaz Kunt, 1,89 metre boyunda, 80 kilodur.
YILMAZ KUNT’UN YER ALDIĞI YAPIMLAR
Afili Aşk
Gülümse Yeter
Bahtiyar Ölmez