Kırmızı Oda Kumru (Aslıhan Gürbüz) kimdir? Öldü mü?

Kırımzı Oda yeni bölümüyle seyircinin karşına çıkarken 20. bölümde yine duygu dolu anlar yaşanacak. Kumru'nun akıbeti merak edilirken Kırmızı Oda Kumru kimdir, öldü mü? soruları peş peşe geliyor.

KIRMIZI ODA KUMRU KİMDİR?

Bir aşk uğruna evden kaçan Kumru'nun sevdiği adam tarafından satılması ve fuhuşa sürüklenmesi, Kumru'nun hikayesinin sadece bir parçası.

ASLIHAN GÜRBÜZ KİMDİR?

Aslıhan Gürbüz,16 Şubat 1983'de Çanakkale'de dünyaya gelen Türk, tiyatro ve sinema oyuncusudur.5 yaşında babasının işinden dolayı İstanbul'dan Bursa'ya taşınma kararı aldılar. Bursa’nın İnegöl İlçesinde Müşerref Muzaffer Samda İlköğretim Okulu'nda okudu. Meslek lisesinde Bilgisayarlı Muhasebe okuduktan sonra Konya Selçuk Üniversitesi Konservatuar Tiyatro Bölümü'nden mezun oldu.

2009 yılında Kanal D ekranlarında yayınlanan, yapımcılığını Timur Savcı'nın üstlendiği, senaryosu Meral Okay tarafından yazılan ve yönetmenliğini Ulaş İnaç'ın yaptığı Bir Bulut Olsam dizisinde rol aldı.Bir zamanlar yayınlanmakta olan Yahşi Cazibe dizisinde Azerbaycanlı karakter "Cazibe"yi canlandırdı. Zeytin Tepesi dizisinde "Deniz", Muhteşem Yüzyıl: Kösem'de ise "Halime Sultan" karakterlerini canlandırmıştır.Temmuz 2011'de oyuncu Kerem Kupacı ile evlenen Aslıhan Gürbüz 2014'te ayrıldı.

DİZİLERİ

2004 - Büyük Buluşma Seda Yardımcı Karakter

2008 - Gonca Karanfil Gonca Başrol Oyuncusu

2009 - Bir Bulut Olsam Asiye Bulut Başrol Oyuncusu2010 -

2012 Yahşi Cazibe Cazibe Abbasova Başrol Oyuncusu

2014 - Zeytin Tepesi Deniz Gökçener Başrol Oyuncusu

2015 - 2016 Muhteşem Yüzyıl: Kösem Halime Sultan Yardımcı Karakter

2017 - Ufak Tefek Cinayetler Merve Başrol Oyuncusu

OYNADIĞI TİYATRO OYUNLARI

2008 – Zorla Güzellik – Kenter Tiyatrosu

Sinema ve TV Filmleri

2009 - Kanal-İ-zasyon Nazlı

2011 - Labirent Ayla

2016 - Kor Emine

Kaynak