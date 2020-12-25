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25.12.2020 - 22:48 |

Kırmızı Oda Kumru kimdir, gerçek adı nedir? Aslıhan Gürbüz kimdir, kaç yaşında, hangi dizilerde oynadı?

Kırmızı Oda Kumru karakteri ile ilgili detaylar merak ediliyor. Binnur Kaya'nın başrolünde yer aldığı Kırmızı Oda dizisinde bu hafta Kumru karakterini Aslıhan Gürbüz canlandırıyor. Diziye yeni giren Kumru karakterinin yaşamı araştırılıyor. Peki Kırmızı Oda Kumru kimdir, Aslıhan Gürbüz kimdir, kaç yaşında?

Kırmızı Oda Kumru kimdir, gerçek adı nedir? Aslıhan Gürbüz kimdir, kaç yaşında, hangi dizilerde oynadı?
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Kırmızı Oda yeni bölümleri ile izleyicilerle buluşmaya devam ediyor. Bu hafta Kırmızı Oda dizisine Kumru karakteri giriyor. Aslıhan Gürbüz'ün oynadığı Kumru karakteri ile ilgili ayrıntılar merakla araştırılıyor. Peki Kırmızı Oda Kumru gerçek adı nedir? Aslıhan Gürbüz kimdir? İşte ayrıntılar...

KIRMIZI ODA KUMRU, ASLIHAN GÜRBÜZ KİMDİR?

Aslıhan Gürbüz, Kırmızı Oda dizisinde Kumru karakterine hayat veriyor. Aslıhan Gürbüz, 16 Şubat 1983'de Çanakkale'de doğdu. Lisede bilgisayarlı muhasebe okuduktan sonra Konya Selçuk Üniversitesi Konservatuvar Tiyatro Bölümünden mezun olmuştur. Senaryosu Meral Okay tarafından yazılan Bir Bulut Olsam dizisinde ünlenmiştir. Yahşi Cazibe dizisinde Azerbaycanlı karakter Cazibe'yi canlandırdı. Zeytin Tepesi dizisinde Deniz, Muhteşem Yüzyıl: Kösem'de ise Halime Sultan karakterlerini canlandırmıştır. Ufak Tefek Cinayetler dizisinde başrol karakterlerinden Merve Aksak'ı canlandırdı.

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