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HaberlerMagazin Haberleri Kırmızı Oda Kumru kimdir, hikayesi nedir? Aslıhan Gürbüz kimdir, kaç yaşında?
08.01.2021 - 20:50 |

Kırmızı Oda Kumru kimdir, hikayesi nedir? Aslıhan Gürbüz kimdir, kaç yaşında?

Kırmızı Oda Kumru hikayesi ile izleyicilerin dikkatini çekti. Kırmızı Oda dizisinde Kumru karakterine Aslıhan Gürbüz hayat veriyor. TV8 ekranlarında izleyiciler buluşan dizide Kumru'nun geçmişi yayınlandı. Kırmızı Oda Kumru'nun hikayesi merak konusu. Peki Kırmızı Oda Kumru kimdir, hikayesi nedir? Aslıhan Gürbüz kimdir?

Kırmızı Oda Kumru kimdir, hikayesi nedir? Aslıhan Gürbüz kimdir, kaç yaşında?
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Kırmızı Oda cuma akşamları yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Kumru, Kırmızı Oda dizisine damga vuran karakterler arasında yer alıyor. Kumru, İstanbul'a eski sevgilisi Yavuz ile geldi. Kırmızı Oda Kumru'nun hikayesi araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki Kırmızı Oda Kumru kimdir, Aslıhan Gürbüz kimdir? İşte Kumru'nun hikayesi...

KIRMIZI ODA KUMRU'NUN HİKAYESİ..

Kumru, Kırmızı Oda dizisinin karakterleri arasında yer alıyor. Kumru, eski sevgilisi Yavuz ile İstanbul'a geliyor. Kumru ve Yavuz, Yavuz'un dayısının oğlu Metin evinde kalmaya başladılar. Metin, Kumru'ya Yavuz göndermesini ve kendisi ile kalmasını istediğini söylüyor. Yavuz, Kumru'yu bir adamın evine bırakıyor.

ASLIHAN GÜRBÜZ KİMDİR?

Aslıhan Gürbüz, Kırmızı Oda dizisinde Kumru karakterine hayat veriyor. Aslıhan Gürbüz, 16 Şubat 1983'de Çanakkale'de doğdu. Lisede bilgisayarlı muhasebe okuduktan sonra Konya Selçuk Üniversitesi Konservatuvar Tiyatro Bölümünden mezun olmuştur. Senaryosu Meral Okay tarafından yazılan Bir Bulut Olsam dizisinde ünlenmiştir. Yahşi Cazibe dizisinde Azerbaycanlı karakter Cazibe'yi canlandırdı. Zeytin Tepesi dizisinde Deniz, Muhteşem Yüzyıl: Kösem'de ise Halime Sultan karakterlerini canlandırmıştır. Ufak Tefek Cinayetler dizisinde başrol karakterlerinden Merve Aksak'ı canlandırdı.

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