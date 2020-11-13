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13.11.2020 - 21:04 |

Kırmızı Oda Melek kimdir, gerçek adı ne? Nilsu Yılmaz kimdir, kaç yaşında, boyu kaç?

Kırmızı Oda Melek karakterinin hikayesi diziye damga vurdu. Meliha'nın kızı olan Melek'in ölmediği dizide ortaya çıktı. Meliha kızı Melek'in çıkan yangında yaşamını yitirdiğini anlatmıştı. Kırmızı Oda'nın geçen hafta yayınlanan bölümünde Melek'in hayatını kaybetmediği ekranlara geldi. Kırmızı Oda'nın dikkat çeken karakterleri arasında yer alan Melek'i ise Nilsu Yılmaz canlandırıyor. Peki Kırmızı Oda Melek kimdir? İşte Nilsu Yılmaz'ın yaşamı...

Kırmızı Oda Melek kimdir, gerçek adı ne? Nilsu Yılmaz kimdir, kaç yaşında, boyu kaç?
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Kırmızı Oda Melek karakterine Nilsu Yılmaz hayat veriyor. Kırmızı Oda, her hafta cuma akşamları izleyicilerle buluşuyor. Geçen hafta Kırmızı Oda'nın konuşulan karakterleri arasında Melek de yer aldı. Melek'in hikayesi ve Nilsu Yılmaz'ın yaşamı merak ediliyor. Peki Kırmızı Oda Melek, Milsu Yılmaz kimdir?

KIRMIZI ODA MELEK'İN HİKAYESİ...

Kırmızı Oda dizisinin geçtiğimiz bölümlerinde Meliha kızı Melek'in çıkan bir yangın yaşamını yitirdiğini anlatmıştı. Hayatını kaybetmeyen Melek, geçen bölümde hikayesini anlattı. Melek, evlerinde yangın çıktığı gece bir arkadaşı ile dışarıda olduğunu dizide anlattı. Yangını gören Melek, tekrar evine dönmemiş ve ailesinden gizli kendisine yeni bir hayat kurmuştur.

NİLSU YILMAZ KİMDİR?

Nilsu Yılmaz, Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Bölümünde eğitim aldı. Nilsu Yılmaz daha önce Ufak tefek Cinayetler, 20 Dakika ve Davetsiz Misafir'de rol aldı.

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