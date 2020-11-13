Kırmızı Oda Melek kimdir, gerçek adı ne? Nilsu Yılmaz kimdir, kaç yaşında, boyu kaç?

Kırmızı Oda Melek karakterine Nilsu Yılmaz hayat veriyor. Kırmızı Oda, her hafta cuma akşamları izleyicilerle buluşuyor. Geçen hafta Kırmızı Oda'nın konuşulan karakterleri arasında Melek de yer aldı. Melek'in hikayesi ve Nilsu Yılmaz'ın yaşamı merak ediliyor. Peki Kırmızı Oda Melek, Milsu Yılmaz kimdir?

KIRMIZI ODA MELEK'İN HİKAYESİ...

Kırmızı Oda dizisinin geçtiğimiz bölümlerinde Meliha kızı Melek'in çıkan bir yangın yaşamını yitirdiğini anlatmıştı. Hayatını kaybetmeyen Melek, geçen bölümde hikayesini anlattı. Melek, evlerinde yangın çıktığı gece bir arkadaşı ile dışarıda olduğunu dizide anlattı. Yangını gören Melek, tekrar evine dönmemiş ve ailesinden gizli kendisine yeni bir hayat kurmuştur.

NİLSU YILMAZ KİMDİR?

Nilsu Yılmaz, Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Bölümünde eğitim aldı. Nilsu Yılmaz daha önce Ufak tefek Cinayetler, 20 Dakika ve Davetsiz Misafir'de rol aldı.