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09.10.2020 - 15:15 |

Kırmızı Oda Melek kimdir, hikayesi nedir? Kırmızı Oda Melek, Nilsu Yılmaz kimdir, kaç yaşında, hangi dizilerde oynadı?

Kırmızı Oda dizisinde Meliha'nın kızı Melek, konuşulan karakterler arasında yer alıyor. Kırmızı Oda'da Melek karakterini, Nilsu Yılmaz canlandırıyor. İzleyiciler Melek'in hikayesi ve Nilsu Yılmaz'ın yaşamını merak ediyor. Peki Kırmızı Oda Melek kimdir? Nilsu Yılmaz kimdir?

Kırmızı Oda Melek kimdir, hikayesi nedir? Kırmızı Oda Melek, Nilsu Yılmaz kimdir, kaç yaşında, hangi dizilerde oynadı?
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Kırmızı Oda kısa bir süre önce yayın hayatına başladı. Ekranlara damga vuran yapımlar arasında yer alan Kırmızı Oda dizisinin karakterleri ise merak konusu. Kırmızı Oda'da Meliha'nın kızı Melek'in hikayesi ekranlara geldi. Melek karakterine Nilsu Yılmaz hayat veriyor. Peki Kırmızı Oda Melek hikayesi ve gerçek adı nedir? İşte Nilsu Yılmaz'ın yaşamı...

KIRMIZI ODA MELEK KARAKTERİ

Kırmızı Oda dizisinde yer alan Melek karakteri Meliha'nın kızıdır. Meliha, kızının 16 yaşında iken çıkan bir yangında öldüğünü anlattı. Melek karakterini Nilsu Yılmaz canlandırıyor.

NİLSU YILMAZ KİMDİR?

Nilsu Yılmaz, Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Bölümü mezunu.

NİLSU YILMAZ'IN ROL ALDIĞI YAPIMLAR

Ufak tefek Cinayetler

20 Dakika

Davetsiz Misafir

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