Kırmızı Oda Meliha kimdir, kaç yaşında? İşte Kırmızı Oda dizisinde Meliha karakterine hayat veren Evrim Alasya hakkında bilgiler
TV8 ekranında yayınlanmaya başlayan ve ekrana gelen ilk iki bölümü ile herkes tarafından büyük beğeni ile karşılanan Kırmızı Oda dizisinde Meliha karakterine hayat veren Evrim Alasya'nın dizide hayat verdiği Meliha'nın hikayesi herkesi gözyaşlarına boğdu. Küçük yaşlarda anne ve babasını kaybeden ve ablası tarafından büyütülen Meliha'nın hikayesi ve Evrim Alasya hakkında merak edilenleri haberimizin içeriğinde bulabilirsiniz.
Kırmızı Oda dizisinde hayat verdiği Meliha karakteri ile adından son dönemde sıkça söz ettiren isimler arasında yer alan Evrim Alasya kimdir sorusu dizinin takipçileri tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Dizinin ilk bölümünde kendini öldürmeye karar veren Meliha her şeyi ayarlasa da kızının son anda çıkıp gelmesi ile tüm planları alt üst olur.
Psikayatrist'e gitmeye zorla da olsa giden Meliha belirli süreden sonra acılarla dolu hikayesini anlatmaya başlar. Küçük yaşlarda anne babasını kaybeden Meliha, ablası sayesinde hayata tutunabilmeyi başarmış. Ablası para kazanabilmek ve kardeşlerine küçük yaşta bakabilmek için büyük bir yükün altına girmiş. Meliha bu akşam ekrana gelecek Kırmızı Oda yeni bölümde hikayesinin devamını anlatacak. Ablasının öldüğü gerçeği ile yüzeleşecek olan Meliha bu durumu nasıl karşılayacak?
EVRİM ALASYA KİMDİR?
Evrim Alasya, 2 Ağustos 1979 tarihinde doğdu. Dokuz Eylül Üniversitesi tiyatro bölümü mezunudur. Oyunculuğa ilk olarak 1999 yılında Pınar Çocuk Tiyatrosu'nda başlamıştır. Birçok farklı projede yer alan Alasya, asıl çıkışını Muhteşem Yüzyıl dizisiyle yakalamıştır.
EVRİM ALASYA'NIN ROL ALDIĞI OYUNLAR
Lokomapüf
Androcles ve Aslan
Mutluluk Dağıtan Eskici
Mavi Pullu Balık
Yel Değirmeni
Fırtına
Ben Bir Kurbağayım
Küçük Kız ve Yıldız
Ayrılık
Deli Dumrul
Atinalı Timon
7 Şekspir Müzikali
Don Juan'ın Gecesi
İki Bekar
FİLMLERİ VE DİZİLERİ
2015 – Güneşin Kızları (Güneş) (TV Dizisi)
2014 – Benim Adım Gültepe (Suna) (TV Dizisi)
2013 – Vicdan (TV Dizisi)
2011 – Muhteşem Yüzyıl 2. Sezon (TV Dizisi)
2010 – Gönülçelen (Balçiçek) (TV Dizisi)
2008 – Muro – Nalet Olsun İçimdeki İnsana (Fidan) (Sinema Filmi)
2008 – Gece Sesleri (Neslihan) (TV Dizisi)
2008 – Başka Semtin Çocukları (Evrim) (Sinema Filmi)
2005 – Ihlamurlar Altında (Sema) (TV Dizisi)
2003 – 2005 – Bir İstanbul Masalı (TV Dizisi)