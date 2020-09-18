Kırmızı Oda Meliha kimdir, kaç yaşında? İşte Kırmızı Oda dizisinde Meliha karakterine hayat veren Evrim Alasya hakkında bilgiler

Kırmızı Oda dizisinde hayat verdiği Meliha karakteri ile adından son dönemde sıkça söz ettiren isimler arasında yer alan Evrim Alasya kimdir sorusu dizinin takipçileri tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Dizinin ilk bölümünde kendini öldürmeye karar veren Meliha her şeyi ayarlasa da kızının son anda çıkıp gelmesi ile tüm planları alt üst olur.

Psikayatrist'e gitmeye zorla da olsa giden Meliha belirli süreden sonra acılarla dolu hikayesini anlatmaya başlar. Küçük yaşlarda anne babasını kaybeden Meliha, ablası sayesinde hayata tutunabilmeyi başarmış. Ablası para kazanabilmek ve kardeşlerine küçük yaşta bakabilmek için büyük bir yükün altına girmiş. Meliha bu akşam ekrana gelecek Kırmızı Oda yeni bölümde hikayesinin devamını anlatacak. Ablasının öldüğü gerçeği ile yüzeleşecek olan Meliha bu durumu nasıl karşılayacak?

EVRİM ALASYA KİMDİR?

Evrim Alasya, 2 Ağustos 1979 tarihinde doğdu. Dokuz Eylül Üniversitesi tiyatro bölümü mezunudur. Oyunculuğa ilk olarak 1999 yılında Pınar Çocuk Tiyatrosu'nda başlamıştır. Birçok farklı projede yer alan Alasya, asıl çıkışını Muhteşem Yüzyıl dizisiyle yakalamıştır.

EVRİM ALASYA'NIN ROL ALDIĞI OYUNLAR

Lokomapüf

Androcles ve Aslan

Mutluluk Dağıtan Eskici

Mavi Pullu Balık

Yel Değirmeni

Fırtına

Ben Bir Kurbağayım

Küçük Kız ve Yıldız

Ayrılık

Deli Dumrul

Atinalı Timon

7 Şekspir Müzikali

Don Juan'ın Gecesi

İki Bekar

FİLMLERİ VE DİZİLERİ

2015 – Güneşin Kızları (Güneş) (TV Dizisi)

2014 – Benim Adım Gültepe (Suna) (TV Dizisi)

2013 – Vicdan (TV Dizisi)

2011 – Muhteşem Yüzyıl 2. Sezon (TV Dizisi)

2010 – Gönülçelen (Balçiçek) (TV Dizisi)

2008 – Muro – Nalet Olsun İçimdeki İnsana (Fidan) (Sinema Filmi)

2008 – Gece Sesleri (Neslihan) (TV Dizisi)

2008 – Başka Semtin Çocukları (Evrim) (Sinema Filmi)

2005 – Ihlamurlar Altında (Sema) (TV Dizisi)

2003 – 2005 – Bir İstanbul Masalı (TV Dizisi)