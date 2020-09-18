Kırmızı Oda Meliha'nın ablası Güler, Su Burcu Yazgı Coşkun kimdir? Su Burcu Yazgı Coşkun kaç yaşında, hangi dizilerde oynadı?
Kırmızı Oda dizisinde Meliha'nın balası Güler karakterine Su Burcu Yazgı Coşkun hayat veriyor. Kırmızı Oda'ya damga vuran karakterlerden olan Güler'i canlandıran Su Burcu Yazgı Coşkun'un yaşamı merak ediliyor. Peki Kırmızı Oda Meliha'nın ablası Güler, Su Burcu Yazgı Coşkun kimdir?
Kırmızı Oda yeni bölümleri ile izleyicilerle buluşmaya devam ediyor. Bu akşam 3.bölümü ile TV8 ekranlarında olacak Kırmızı Oda konuşulan yapımlar arasında yer alıyor. Kırmızı Oda dizisinde ön plana çıkan Meliha karakterinin ablası ile ilgili detaylar merak konusu. Peki Kırmızı Oda Meliha'nın ablası Güler, Su Burcu Yazgı Coşkun kimdir?
SU BURCU YAZGI COŞKUN KİMDİR?
Kırmızı Oda dizisinde Meliha'nın balası Güler karakterine Su Burcu Yazgı Coşkun canlandırıyor. Su Burcu Yazgı Coşkun, 2004 yılında İstanbul'da dünyaya geldi.
SU BURCU YAZGI COŞKUN'UN YER ALDIĞI YAPIMLAR
Kırmızı Oda
Kuzgun-Naz, Televizyon Dizisi
Bizi Hatırla-İrem, Sinema Filmi
Kara Yazı-Songül Uluçınar, Televizyon Dizisi
Kadın-Bahar'ın küçüklüğü
Bizim Hikaye-Ceylan, Televizyon Dizisi
Aşk Yeniden-Elif Su, Televizyon Dizisi
Sana Bir Sır Vereceğim-Zeynep, Televizyon Dizisi
Sen Üzülme-Mine, Televizyon Filmi
D@bbe-Bir Cin Vakası (Sinema Filmi 2012)
Karadayı : (Neşe, Televizyon Dizisi 2012)