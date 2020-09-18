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18.09.2020 - 20:28 |

Kırmızı Oda Meliha'nın ablası Güler, Su Burcu Yazgı Coşkun kimdir? Su Burcu Yazgı Coşkun kaç yaşında, hangi dizilerde oynadı?

Kırmızı Oda dizisinde Meliha'nın balası Güler karakterine Su Burcu Yazgı Coşkun hayat veriyor. Kırmızı Oda'ya damga vuran karakterlerden olan Güler'i canlandıran Su Burcu Yazgı Coşkun'un yaşamı merak ediliyor. Peki Kırmızı Oda Meliha'nın ablası Güler, Su Burcu Yazgı Coşkun kimdir?

Kırmızı Oda Meliha'nın ablası Güler, Su Burcu Yazgı Coşkun kimdir? Su Burcu Yazgı Coşkun kaç yaşında, hangi dizilerde oynadı?
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Kırmızı Oda yeni bölümleri ile izleyicilerle buluşmaya devam ediyor. Bu akşam 3.bölümü ile TV8 ekranlarında olacak Kırmızı Oda konuşulan yapımlar arasında yer alıyor. Kırmızı Oda dizisinde ön plana çıkan Meliha karakterinin ablası ile ilgili detaylar merak konusu. Peki Kırmızı Oda Meliha'nın ablası Güler, Su Burcu Yazgı Coşkun kimdir?

SU BURCU YAZGI COŞKUN KİMDİR?

Kırmızı Oda dizisinde Meliha'nın balası Güler karakterine Su Burcu Yazgı Coşkun canlandırıyor. Su Burcu Yazgı Coşkun, 2004 yılında İstanbul'da dünyaya geldi.

 

SU BURCU YAZGI COŞKUN'UN YER ALDIĞI YAPIMLAR

Kırmızı Oda

Kuzgun-Naz, Televizyon Dizisi

Bizi Hatırla-İrem, Sinema Filmi

Kara Yazı-Songül Uluçınar, Televizyon Dizisi

Kadın-Bahar'ın küçüklüğü

Bizim Hikaye-Ceylan, Televizyon Dizisi

Aşk Yeniden-Elif Su, Televizyon Dizisi

Sana Bir Sır Vereceğim-Zeynep, Televizyon Dizisi

Sen Üzülme-Mine, Televizyon Filmi

D@bbe-Bir Cin Vakası (Sinema Filmi 2012)

Karadayı : (Neşe, Televizyon Dizisi 2012)

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