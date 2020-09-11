Kırmızı Oda Meliha'nın hikayesi! Kırmızı Oda Meliha, Evrim Alasya kimdir, kaç yaşında, hangi dizilerde oynadı?
Kırmızı Oda Meliha'nın dramatik hikayesi dikkatlerden kaçmadı. Kırmızı Oda'nın ilk bölümü geçen hafta yayınlandı. Kırmızı Oda'nın ilk bölüm konuk oyunları arasında Evrim Alasya yer aldı. Evrim Alasya intiharın eşiğinden dönen Meliha karakterini canlandırdı. Meliha'nın hikayesi izleyicileri hüzünlendirdi. ,İşte Meliha'nın hikayesi ile ilgili detaylar... Peki Kırmızı Oda Meliha, Evrim Alasya kimdir?
Kırmızı Oda geçtiğimiz günü günü yayın hayatına başladı. Kırmızı Oda'nın ilk bölümüne damga vuran karakterdenlerden biri ise Meliha oldu. Dizide Meliha'nın intihar etmeye yönelirken kızı tarafından bulundu. Daha sonra Meliha sesi ile de diziye damga vurdu. Kırmızı Oda Meliha karakterine Evrim Alasya hayat veriyor. Peki Kırmızı Oda Meliha, Evrim Alasya kimdir?
Meliha intiharın eşiğinden döndü. Meliha karakteri hikayesini psikiyatriste anlattı. Meliha küçük yaşlarda iken babası ve annesini kaybetmiş. Meliha, yıllar sonra ise Namık adında biriyle evleniyor.
EVRİM ALASYA KİMDİR?
Evrim Alasya, 2 Ağustos 1979 tarihinde doğdu. Dokuz Eylül Üniversitesi tiyatro bölümü mezunudur. Oyunculuğa ilk olarak 1999 yılında Pınar Çocuk Tiyatrosu'nda başlamıştır. Birçok farklı projede yer alan Alasya, asıl çıkışını Muhteşem Yüzyıl dizisiyle yakalamıştır.
EVRİM ALASYA'NIN ROL ALDIĞI OYUNLAR
Lokomapüf
Androcles ve Aslan
Mutluluk Dağıtan Eskici
Mavi Pullu Balık
Yel Değirmeni
Fırtına
Ben Bir Kurbağayım
Küçük Kız ve Yıldız
Ayrılık
Deli Dumrul
Atinalı Timon
7 Şekspir Müzikali
Don Juan'ın Gecesi
İki Bekar
FİLMLERİ VE DİZİLERİ
2015 – Güneşin Kızları (Güneş) (TV Dizisi)
2014 – Benim Adım Gültepe (Suna) (TV Dizisi)
2013 – Vicdan (TV Dizisi)
2011 – Muhteşem Yüzyıl 2. Sezon (TV Dizisi)
2010 – Gönülçelen (Balçiçek) (TV Dizisi)
2008 – Muro – Nalet Olsun İçimdeki İnsana (Fidan) (Sinema Filmi)
2008 – Gece Sesleri (Neslihan) (TV Dizisi)
2008 – Başka Semtin Çocukları (Evrim) (Sinema Filmi)
2005 – Ihlamurlar Altında (Sema) (TV Dizisi)
2003 – 2005 – Bir İstanbul Masalı (TV Dizisi)