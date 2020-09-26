Kırmızı Oda Meliha ve kızı Melek kimdir? Kırmızı Oda Evrim Alasya kimdir, oynadığı diziler ve kaç yaşında?

Kırmızı Oda Meliha karakteri dizinin konuşulan karakterleri arasında yer alıyor. Küçük yaşlarda kardeşlerine bakan Meliha'nın yaşamının altında bir dram yatıyor. Evrim Alasya, Kırmızı Oda Meliha karakterini canlandırıyor. Peki Kırmızı Oda Meliha, Evrim Alasya kimdir?

KIRMIZI ODA MELİHA'NIN HİKAYESİ NEDİR?

Meliha küçük yaşlarda iken babası ve annesini kaybetmiş. Meliha daha sonra kardeşleri ile İstanbul'da yaşamaya başlıyor. Meliha, yıllar sonra ise Namık adında biriyle evleniyor. Meliha intiharın eşiğinden döndü. Meliha karakteri hikayesini psikiyatriste anlattı.

KIRMIZI ODA MELEK KARAKTERİ

Kırmızı Oda dizisinde yer alan Melek karakteri Meliha'nın kızıdır. Bu akşam yayınlanan bölümde Meliha'nın kızı Melek'in bir yangında öldüğü ekranlara geldi.

KIRMIZI ODA MELİHA, EVRİM ALASYA KİMDİR?

Evrim Alasya, 2 Ağustos 1979 tarihinde doğdu. Dokuz Eylül Üniversitesi tiyatro bölümü mezunudur. Oyunculuğa ilk olarak 1999 yılında Pınar Çocuk Tiyatrosu'nda başlamıştır. Birçok farklı projede yer alan Alasya, asıl çıkışını Muhteşem Yüzyıl dizisiyle yakalamıştır.