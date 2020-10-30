30.10.2020 - 21:32 |
Kırmızı Oda Melek kimdir, gerçek adı nedir-Melihanın kızı? Nilsu Yılmaz kimdir, hangi dizilerde oynadı? İşte hayatı...
Kırmızı Oda Meliha'nın kızı Melek karakterini Nilsu Yılmaz canlandırıyor. Meliha'nın kızının Kırmızı Oda'nın fragmanında psikiyatri kliniğine gelmesi dikkat çekti. Peki Kırmızı Oda Meliha'nın kızı Nilsu Yılmaz kimdir?
Kırmızı Oda Meliha'nın kızı Melek ile ilgili araştırmalar gerçekleştiriliyor. Kırmızı Oda cuma akşamları izleyicilerle buluşuyor. Nilsu Yılmaz, Kırmızı Oda Meliha'nın kızı Melek rolüne hayat veriyor. Peki Kırmızı Oda Meliha'nın kızı Melek kimdir, gerçek adı nedir? İşte Nilsu Yılmaz'ın yaşamı...
NİLSU YILMAZ KİMDİR?
Nilsu Yılmaz, Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Bölümü mezunu.
NİLSU YILMAZ HANGİ DİZİLERDE VE YAPIMLARDA OYNADI?
Ufak tefek Cinayetler
20 Dakika
Davetsiz Misafir
KIRMIZI ODA MELİHA'NIN KIZI MELEK
Kırmızı Oda Meliha kızı Melek'in 16 yaşında bir yangında öldüğünü söylemişti. Kırmızı Oda Meliha'nın kızı 'nın Melek psikiyatri kliniğine geldi.