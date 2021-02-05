Kırmızı Oda Nazlı kimdir, gerçek adı nedir? Pınar Deniz kimdir, kaç yaşında?

Kırmızı Oda Nazlı, dizinin yeni karakterleri arasında yer alıyor. Pınar Deniz, Kırmızı Oda dizisinde Nazlı'yı canlandırıyor. Binnur Kaya'nın başrolünde yer aldığı dizi ile ilgili detaylar merak ediliyor. Peki Kırmızı Oda Nazlı kimdir, gerçek adı nedir? İşte Pınar Deniz'in yaşamı ile ilgili bilgiler...

KIRMIZI ODA NAZLI, PINAR DENİZ KİMDİR?

Kırmızı Oda dizisinde Nazlı karakterini canlandıran Pınar Deniz, 4 Kasım 1993Deniz, 10 Kasım 1993 tarihinde Adana'da doğdu. İstanbul Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık bölümünden mezun olmuştur. İlk oyunculuk deneyimini 2014 yılında yayımlanan Sil Baştan adlı dizide Evrim karakterini canlandırarak yaşadı. Şarkıcı Murat Dalkılıç'ın Yani adlı şarkısının klibinde oynamıştır. 2016-2018 yılları arasında yayımlanan Vatanım Sensin adlı dizide Yıldız karakterini canlandırdı. Netflix'te yayımlanan Aşk 101 dizisinde Burcu karakterini canlandırdı.