Kırmızı Oda Nesrin, Hande Doğandemir kimdir, kaç yaşında? Hande Doğandemir hangi dizilerde oynadı?

Kırmızı Oda, TV8 ekranlarında başladı. Bugün ilk bölümü ile izleyicilerle buluşan Kırmızı Oda dizisinde Nesrin rolüne ise Hande Doğandemir hayat veriyor. Peki Kırmızı Oda Nesrin, Hande Doğandemir kimdir?

HANDE DOĞANDEMİR KİMDİR?

Hande Doğandemir, 22 Kasım 1985 yılında doğdu.Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Sosyoloji bölümü mezunudur. İletişim sosyolojisi üzerinde çalışmıştır. Ortaokul ve lisede Fransızca eğitim görmüştür. Üniversitede son sınıfta Erasmus ile Fransa'nın Lille şehrinde okudu. Televizyon ve İletişim Sosyolojisi üzerinde çalışma yaparken kamera arkasında çalışmaya başladı ve kamera arkasında çalıştıktan sonra oyunculuğa başladı.

DİZİLER

Yüzleşme Masal Karaca - Gonca 2019

Can Kırıkları Leyla Akgün Doğan 2018

Muhteşem Yüzyıl: Kösem Turhan Hatice Sultan 2015-2016

Hayatımın Aşkı Gökçe 2016

Racon : Ailem İçin Yağmur/(Azra) 2015

Güneşi Beklerken Zeynep Yılmaz/Güzel/Sayer 2013-2014

Leyla ile Mecnun Şans Konuk oyuncu / repliksiz 2013

Şubat Elem Katıldı 11 BÖLÜM

Böyle Bitmesin Ceylan Ağalı Konuk oyuncu 2012

İbreti Ailem İpek Şenocak

Sen De Gitme Aslı 2011-2012

Keskin Bıçak Aslı Karaağaç Başrol 2010

Kahramanlar Zeynep Kayhan Başrol

Kırmızı Oda dizisinde Mehmet rolünü Salih Bademci canlandırıyor. OGM Pictures imzalı Kırmızı Oda bugün yayaın hayatına başladı. Kırmızı Oda dizisinin ilk bölümünde Mehmet karakteri dikkat çekti. Kırmızı Oda Mehmet, Salih Bdemic kimdşr?

Salih Bademci, 15 Ağustos 1984 tarihinde doğdu. Bademci, Bornova Anadolu Lisesi'nden mezun oldu. Serdar Akar'ın Barda filminde ve yine Serdar Akar'ın yapımcılığını üstlendiği Elveda Rumeli dizisinde rol aldı. Kanal D'de yayınlanan Zeytin Tepesi dizisinde "Akın" karakterini, 2014 yılında ise Kanal D'de yayınlanan Ulan İstanbul dizisinde "Ceyhun" karakterini canlandırdı. 2015 yılı itibarıyla Star TV'de yayınlanan Kiralık Aşk dizisinde "Sinan Karakaya" karakterini canlandırdı.