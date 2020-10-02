Kırmızı Oda oyuncuları kimler? Kırmızı Oda konusu nedir, uyarlama mı? İşte karakterleri...

Binnur Kaya'nın başrolünde yer aldığı Kırmızı Oda kısa sürede oyuncu kadrosu ve hikayesi ile öne çıkan yapımlar arasında yer aldı.Kırmızı Oda dizisine Meliha, Nesrin, Mehmet ve Alya karakterlerinin hikayesi damga vurdu. Gülseren Budayıcıoğlu'nun hikayelerinden uyarlanan Kırmızı Oda'nın yayınlandığı gün merak ediliyor. Peki Kırmızı Oda hangi gün yayınlanıyor? İşte Kırmızı Oda oyuncuları ve karakterleri...

KIRMIZI ODA HANGİ GÜN YAYINLANIYOR?

TV8 ekranlarında izleyicilerle buluşan Kırmızı Oda cuma günü yayınlanıyor.

KIRMIZI ODA OYUNCULARI

Binnur Kaya

Tülin Özen

Burak Sevinç

Meriç Aral

Halit Özgür Sarı

Gülçin Kültür Şahin

Sezin Bozacı

Baran Can Eraslan

KIRMIZI ODA MEHMET

Kırmızı Oda Mehmet eşine şiddet uygulamış. Mehmet eşi Nesri ile birlikte psikiyatriste geliyor ve Mehmet'in çocukluk çağlarında yaşadığı dram ortaya çıkıyor. Mehmet çocukluk zamanlarında babasından şiddet görmüş.

KIRMIZI ODA MELİHA

Meliha intiharın eşiğinden döndü. Meliha karakteri hikayesini psikiyatriste anlattı. Meliha küçük yaşlarda iken babası ve annesini kaybetmiş. Meliha daha sonra kardeşleri ile İstanbul'da yaşamaya başlıyor. Meliha, yıllar sonra ise Namık adında biriyle evleniyor.

KIRMIZI ODA ALYA...

Kırmızı Oda Alya, hukuk fakültesini birincilikle bitirmiş. Alya, gönderdiği çiçekler ile dikkat çekti.Kırmızı Oda dizisinde Alya karakterine Melisa Sözen Hayat veriyor.

KIRMIZI ODA MELEK

Kırmızı Oda dizisinde yer alan Melek karakteri Meliha'nın kızı. Meliha'nın kızı Melek'in bir yangında öldüğü ekranlara geldi.

KIRMIZI ODA KONUSU NEDİR?

Yazar Gülseren Budayıcıoğlu'nun bir Psikiyatri kliniğinde geçen yaşanmış olaylardan esinlenerek uyarlanmıştır.

“Kırmızı Oda” dizisinde başrol oyuncusu Binnur Kaya, psikiyatri kliniği sahibi bir psikiyatristi canlandırıyor. Psikiyatri kliniğindeki doktorların ve onlara başvuran hastaların hayatlarının ele alınacağı “Kırmızı Oda”da izleyici ile buluşacak her hayat hikayesinin altında yatan acılar, sevinçler, mutluluk ve hüzünler izleyicinin de ruhunun kapalı kapılarını aralayacak ve belki de izleyiciler Kırmızı Oda'da kendinden parçalar bulacak.Kliniğe gelen hastalar, o güne kadar kimseye söyleyemedikleri sırları dile getirirken; izleyiciler de o hikayelerde kendi bugünleri, geçmişleri ve yarınlarına dair izleri fark edecek.