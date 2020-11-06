Kırmızı Oda oyuncuları kimler, nerede çekiliyor? Kırmızı Oda hangi kitaptan uyarlama, yazarı kim?

Kırmızı Oda cuma akşamları TV8 ekranlarında yayınlanıyor. Cem Karcı'nın yönetmen koltuğunda oturduğu dizinin oyuncu kadrosunda pek çok isim yer alıyor ve konuk oyuncular dahil oluyor. Dizin oyuncuları, çekildiği mekan olmak üzere pek çok detay merak ediliyor.

KIRMIZI ODA OYUNCULARI

Kırmızı Oda dizisinin oyuncu kadrosunda Binnur Kaya, Tülin Özen, Meriç Aral, Burak Sevinç,Gülçin Kültür ve Baran Arslan yer alıyor.

KIRMIZI ODA NEREDE ÇEKİLİYOR?

Dizinin çekimleri Beykoz, Üsküdar ilçelerinde çeşitli kafeler ve mekanlarda yapılmaktadır.

KIRMIZI ODA UYARLAMA MI?

Yazar Gülseren Budayıcıoğlu'nun bir Psikiyatri kliniğinde geçen yaşanmış olaylardan esinlenerek uyarlanıyor.

KIRMIZI ODA MELİHA, EVRİM ALASYA KİMDİR?

Evrim Alasya, 2 Ağustos 1979 tarihinde doğdu. Dokuz Eylül Üniversitesi tiyatro bölümü mezunudur. Oyunculuğa ilk olarak 1999 yılında Pınar Çocuk Tiyatrosu'nda başlamıştır. Birçok farklı projede yer alan Alasya, asıl çıkışını Muhteşem Yüzyıl dizisiyle yakalamıştır.

KIRMIZI ODA ALYA, MELİSA SÖZEN KİMDİR?



Melisa Sözen ,6 Temmuz 1985 tarihinde İstanbul'da doğdu. Melisa Sözen, Pera Güzel Sanatlar Lisesi Tiyatro Bölümü'nü bitirdi. Çeşitli tiyatro oyunları, film ve dizilerde görev aldı. 2004/2005 yılları arasında yayınlanan, ünlü yönetmen Çağan Irmak'ın yazdığı ve yönettiği Çemberimde Gül Oya'da Feriha rolünü canlandırmıştır. 2008 yılının yazında "Dünyayı Kurtaran Kadın" isimli, çevre hakkında bilinçlendirmeye dayalı bir televizyon programı sundu. 2009 yılında Casus Kızlar: Her Şey Nasıl Başladı? filminde Clover karakterini seslendirdi. Aynı sene içinde de çekimleri Mardin'de gerçekleştirilen Bir Bulut Olsam'da Narin Bulut karakterini canlandırmıştır. 2012/2013 yıllarında Şubat adlı dizide Yağmur ve Sabah karakterlerini canlandırmıştır. Ayrıca Nuri Bilge Ceylan'ın Altın Palmiye ödüllü Kış Uykusu adlı filminde Nihal karakterini canlandırmıştır. 2014/2015 sezonunda Çağ Çalışkur'un yönettiği, Craft Tiyatro'da sergilenen 'Kalp Düğümü' adlı oyunda rol aldı. 2015'te Beş Kardeş isimli dizide rol aldı.