Kırmızı Oda oyuncuları | Kırmızı Oda hangi günler yayınlanıyor?

TV8'in yeni sezon dizisi Kırmızı Oda hız kesmeden devam ediyor. Konusu ve oyuncu kadrosu ile dikkatleri üzerine çeken dizide işlenen konular izleyenleri duygulandırıyor. Peki, dizinin oyuncu kadrosunda kimler var?

KIRMIZI ODA HANGİ GÜNLER YAYINLANIYOR?

Kırmızı Oda Cuma günleri 20.00'de izleyici karşısına çıkıyor.

KIRMIZI ODA 3. BÖLÜM 2. FRAGMAN

KIRMIZI ODA OYUNCULARI

Kırmızı Oda oyuncuları arasında Binnur Kaya, Tülin Özen, Burak Sevinç, Meriç Aral, Halit Özgür Sarı, Gülçin Kültür Şahin, Sezin Bozacı, Baran Can Eraslan bulunuyor.

Ayrıca Evrim Alasya, Salih Bademci ve Hande Doğandemir, Melisa Sözen konuk olan isimler arasında bulunuyorlar.

KIRMIZI ODA KONUSU NEDİR?

Yazar Gülseren Budayıcıoğlu'nun bir Psikiyatri kliniğinde geçen yaşanmış olaylardan esinlenerek uyarlanmıştır.

“Kırmızı Oda” dizisinde başrol oyuncusu Binnur Kaya, psikiyatri kliniği sahibi bir psikiyatristi canlandırıyor. Psikiyatri kliniğindeki doktorların ve onlara başvuran hastaların hayatlarının ele alınacağı “Kırmızı Oda”da izleyici ile buluşacak her hayat hikayesinin altında yatan acılar, sevinçler, mutluluk ve hüzünler izleyicinin de ruhunun kapalı kapılarını aralayacak ve belki de izleyiciler Kırmızı Oda'da kendinden parçalar bulacak.Kliniğe gelen hastalar, o güne kadar kimseye söyleyemedikleri sırları dile getirirken; izleyiciler de o hikayelerde kendi bugünleri, geçmişleri ve yarınlarına dair izleri fark edecek.