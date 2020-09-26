Kırmızı Oda oyuncuları ve karakterlerinin yaşamları! Meliha'nın kızı Melek kimdir? Kırmızı Oda konusu nedir, hangi kitaptan uyarlandı ve yazarı kimdir?

Kırmızı Oda cuma akşamları izleyicilerle başlıyor. Kısa bir süre önce yayın hayatına başlayan Kırmızı Oda dizisinin yönetmenliğini Cem Karcı gerçekleştiriyor. Kırmızı Oda dizisinde yer alan karakterlerin hikayeleri ise ekranlara damga vuruyor. Alya, Meliha ve Mehmet dizinin dikkat çeken karakterleri arasında yer alıyor. Peki Kırmızı Oda oyuncuları kimlerdir? İşte Kırmızı Oda konusu ve karakterlerinin hikayeleri...

KIRMIZI ODA OYUNCULARI

Binnur Kaya

Tülin Özen

Meriç Aral

Burak Sevinç

Gülçin Kültür

Baran Arslan

Canberk Gültekin

KIRMIZI ODA KARAKTERLERİ

Kırmızı Oda Alya, hukuk fakültesini birincilikle bitirmiş. Alya, gönderdiği çiçekler ile dikkat çekti. Kırmızı Oda dizisinde Alya karakterine Melisa Sözen Hayat veriyor.

KIRMIZI ODA MELEK

Kırmızı Oda dizisinde yer alan Melek karakteri Meliha'nın kızı. Meliha'nın kızı Melek'in bir yangında öldüğü ekranlara geldi.

KIRMIZI ODA ALYA...

Kırmızı Oda Alya, hukuk fakültesini birincilikle bitirmiş. Alya, gönderdiği çiçekler ile dikkat çekti.Kırmızı Oda dizisinde Alya karakterine Melisa Sözen Hayat veriyor.

KIRMIZI ODA MELİHA'NIN HİKAYESİ...

Meliha intiharın eşiğinden döndü. Meliha karakteri hikayesini psikiyatriste anlattı. Meliha küçük yaşlarda iken babası ve annesini kaybetmiş. Meliha daha sonra kardeşleri ile İstanbul'da yaşamaya başlıyor. Meliha, yıllar sonra ise Namık adında biriyle evleniyor.

KIRMIZI ODA MEHMET

Kırmızı Oda Mehmet eşine şiddet uygulamış. Mehmet eşi Nesri ile birlikte psikiyatriste geliyor ve Mehmet'in çocukluk çağlarında yaşadığı dram ortaya çıkıyor. Mehmet çocukluk zamanlarında babasından şiddet görmüş.

KIRMIZI ODA MELİHA, EVRİM ALASYA KİMDİR?

Evrim Alasya, 2 Ağustos 1979 tarihinde doğdu. Dokuz Eylül Üniversitesi tiyatro bölümü mezunudur. Oyunculuğa ilk olarak 1999 yılında Pınar Çocuk Tiyatrosu'nda başlamıştır. Birçok farklı projede yer alan Alasya, asıl çıkışını Muhteşem Yüzyıl dizisiyle yakalamıştır.

KIRMIZI ODA MEHMET, SALİH BADEMCİ KİMDİR?

Salih Bademci, 15 Ağustos 1984 tarihinde doğdu. Bademci, Bornova Anadolu Lisesi'nden mezun oldu. Serdar Akar'ın Barda filminde ve yine Serdar Akar'ın yapımcılığını üstlendiği Elveda Rumeli dizisinde rol aldı. Kanal D'de yayınlanan Zeytin Tepesi dizisinde "Akın" karakterini, 2014 yılında ise Kanal D'de yayınlanan Ulan İstanbul dizisinde "Ceyhun" karakterini canlandırdı. 2015 yılı itibarıyla Star TV'de yayınlanan Kiralık Aşk dizisinde "Sinan Karakaya" karakterini canlandırdı.

MELİSA SÖZEN KİMDİR?

Melisa Sözen ,6 Temmuz 1985 tarihinde İstanbul'da doğdu. Melisa Sözen, Pera Güzel Sanatlar Lisesi Tiyatro Bölümü'nü bitirdi. Çeşitli tiyatro oyunları, film ve dizilerde görev aldı. 2004/2005 yılları arasında yayınlanan, ünlü yönetmen Çağan Irmak'ın yazdığı ve yönettiği Çemberimde Gül Oya'da Feriha rolünü canlandırmıştır. 2008 yılının yazında "Dünyayı Kurtaran Kadın" isimli, çevre hakkında bilinçlendirmeye dayalı bir televizyon programı sundu. 2009 yılında Casus Kızlar: Her Şey Nasıl Başladı? filminde Clover karakterini seslendirdi. Aynı sene içinde de çekimleri Mardin'de gerçekleştirilen Bir Bulut Olsam'da Narin Bulut karakterini canlandırmıştır. 2012/2013 yıllarında Şubat adlı dizide Yağmur ve Sabah karakterlerini canlandırmıştır. Ayrıca Nuri Bilge Ceylan'ın Altın Palmiye ödüllü Kış Uykusu adlı filminde Nihal karakterini canlandırmıştır. 2014/2015 sezonunda Çağ Çalışkur'un yönettiği, Craft Tiyatro'da sergilenen 'Kalp Düğümü' adlı oyunda rol aldı. 2015'te Beş Kardeş isimli dizide rol aldı.

KIRMIZI ODA KONUSU NEDİR?

Yazar Gülseren Budayıcıoğlu'nun bir Psikiyatri kliniğinde geçen yaşanmış olaylardan esinlenerek uyarlanmıştır.“Kırmızı Oda” dizisinde başrol oyuncusu Binnur Kaya, psikiyatri kliniği sahibi bir psikiyatristi canlandıracak.Psikiyatri kliniğindeki doktorların ve onlara başvuran hastaların hayatlarının ele alınacağı “Kırmızı Oda”da izleyici ile buluşacak her hayat hikayesinin altında yatan acılar, sevinçler, mutluluk ve hüzünler izleyicinin de ruhunun kapalı kapılarını aralayacak ve belki de izleyiciler Kırmızı Oda'da kendinden parçalar bulacak.Kliniğe gelen hastalar, o güne kadar kimseye söyleyemedikleri sırları dile getirirken; izleyiciler de o hikayelerde kendi bugünleri, geçmişleri ve yarınlarına dair izleri fark edecek.