Kırmızı Oda Piraye'nin gerçek adı nedir? Kırmızı Oda Piraye, Tülin Özen kimdir, kaç yaşında, hangi dizilerde oynadı?

Kırmızı Oda oyuncu kadrosunda, Binnur Kaya, Tülin Özen, Meriç Aral, Burak Sevinç, Gülçin Kültür ve Baran Arslan yer alıyor. Tülin Özen, dizide Piraye rolüne hayat veriyor. Tülin Özen'in yaşamı ise merak ediliyor. Peki Kırmızı Oda Piraye, Tülin Özen kimdir, kaç yaşında?

TÜLİN ÖZEN KİMDİR?

Tülin Özen, 24 Aralık 1979 tarihinde doğdu. Türk tiyatro, sinema ve televizyon oyuncusu.

İzmir Bornova Anadolu Lisesi'nden mezun olduktan sonra, İstanbul Teknik Üniversitesi Elektrik mühendisliği bölümüne gitmiş. 3.sınıftayken Yeditepe Üniversitesi'nin konservatuar sınavlarına girmiş ve kazanmış. Semih Kaplanoğlu'nun "Meleğin Düşüşü" filmi ile "En iyi kadın oyuncu" Altın Portakal Ödülünü kazanmıştır. Beyaz Gelincik adlı dizide canlandırdığı Meryemce karakteri ile tanınırlığı artmıştır. 12 Kasım 2015 tarihinde başlayan Muhteşem Yüzyıl: Kösem dizisinde I. Ahmet 'in annesi Handan Sultan'ı canlandırmıştır. Ocak 2016'da Eti Browni Intense reklamında oynamıştır ve 20 Ocak 2017'de Kötü Çocuk filminde oynamıştır.

TÜLİN ÖZEN'İN YER ALDIĞI YAPIMLAR

2017 - Ufak Tefek Cinayetler (Arzu) (TV Dizisi)

2014 - Pek Yakında (Sinema Filmi)

2013 - Mavi Dalga (Ceylan) (Sinema Filmi)

2013 - Aldırma Gönül (Gönül) (TV Dizisi)

2012 - Yük (Zeynep) (Sinema Filmi)

2012 - Karnaval (Demet) (Sinema Filmi)

2011 - Üsküdar'a Giderken (Ayşe) (TV Dizisi)

2011 - Mi Hatice (Kısa Film)

2011 - Bizim Yenge (Zeyno) (TV Dizisi)

2009 - 2010 - Kapalı Çarşı (TV Dizisi)

2009 - Bal (Anne) (Sinema Filmi)

2009 - 11'e 10 Kala ( ) (Sinema Filmi)

2008 - Vicdan (Songül) (Sinema Filmi)

2008 - Süt (Köylü Kız) (Sinema Filmi)

2008 - Cennetin Çocukları (Cennet) (TV Dizisi)

2007 - Yumurta (Sahaftaki kadın) (Sinema Filmi)

2005 - Beyaz Gelincik (Meryemce Aslanbaş) (TV Dizisi)

2004 - Meleğin Düşüşü (Zeynep) (Sinema Filmi)

2004 - Aynalar (TV Dizisi)

2002 - En Son Babalar Duyar (TV Dizisi)