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03.10.2020 - 11:59 |

Kırmızı Oda yeni bölüm fragmanı | Kırmızı Oda 6. bölümde neler olacak?

Kırmızı Oda Cuma akşamı 5. bölümü ile ekrana geldi. Herkesi ekran başına kilitleyen dizinin yeni bölümde neler olacak merak konusu. Meliha'dan uzun süre haber alamıyorlar. Meliha'nın başına ne geldi? İşte Kırmızı Oda yeni bölüm fragmanı.

Kırmızı Oda yeni bölüm fragmanı | Kırmızı Oda 6. bölümde neler olacak?
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TV8'in yeni dizisi Kırmızı Oda hız kesmeden devam ediyor. Gülseren Budayıcıoğlu'nun romanından uyarlanan Kırmızı Oda dizisinin başrolünde psikiyatri kliniği sahibi rolünde Binnur Kaya yer alıyor. Her bölümde konuk oyuncuların da yer aldığı Kırmızı Oda dizisi son olarak 5. bölümü ile ekrana geldi. Dizinin 6. bölüm fragmanı da yayınlandı.

KIRMIZI ODA 6. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

KIRMIZI ODA OYUNCULARI

Binnur Kaya
Tülin Özen
Burak Sevinç
Meriç Aral
Halit Özgür Sarı
Gülçin Kültür Şahin
Sezin Bozacı
Baran Can Eraslan

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