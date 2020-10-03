Kırmızı Oda yeni bölüm fragmanı | Kırmızı Oda 6. bölümde neler olacak?

TV8'in yeni dizisi Kırmızı Oda hız kesmeden devam ediyor. Gülseren Budayıcıoğlu'nun romanından uyarlanan Kırmızı Oda dizisinin başrolünde psikiyatri kliniği sahibi rolünde Binnur Kaya yer alıyor. Her bölümde konuk oyuncuların da yer aldığı Kırmızı Oda dizisi son olarak 5. bölümü ile ekrana geldi. Dizinin 6. bölüm fragmanı da yayınlandı.

KIRMIZI ODA 6. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

KIRMIZI ODA OYUNCULARI

Binnur Kaya

Tülin Özen

Burak Sevinç

Meriç Aral

Halit Özgür Sarı

Gülçin Kültür Şahin

Sezin Bozacı

Baran Can Eraslan