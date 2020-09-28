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28.09.2020 - 07:00 |

Kırmızılar içinde kutlama

Otomotiv dünyasının önde gelen kurumlarından Kosif Grup Yönetim Kurulu Üyesi Sinan Kosif ve eşi Melda Kosif, tatillerini geçirdikleri Ege sahillerinde önceki gün hoş bir sürpriz yaptı.

Kırmızılar içinde kutlama
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Otomotiv dünyasının önde gelen kurumlarından Kosif Grup Yönetim Kurulu Üyesi Sinan Kosif ve eşi Melda Kosif, tatillerini geçirdikleri Ege sahillerinde önceki gün hoş bir sürpriz yaptı. Melda Kosif, arkadaşlarına “Zeynep Demirtaş’ın doğum günü var, hepinizin kırmızı giymesini istiyorum” demisiyle, teknedeki kutlamada herkes kırmızılara büründü.

Oyuncu Ali Sürmeli ameliyattan çıktıSon olarak Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde yer alan usta oyuncu Ali Sürmeli beyin kanaması geçirdi. Beyin kanaması geçiren usta oyuncu Kadıköy’de özel bir hastanede ameliyata alınmıştı. Ameliyata alınan usta oyuncunun ameliyatı başarılı geçti.
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Cadde Yazarları

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