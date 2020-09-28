Kırmızılar içinde kutlama

Otomotiv dünyasının önde gelen kurumlarından Kosif Grup Yönetim Kurulu Üyesi Sinan Kosif ve eşi Melda Kosif, tatillerini geçirdikleri Ege sahillerinde önceki gün hoş bir sürpriz yaptı. Melda Kosif, arkadaşlarına “Zeynep Demirtaş’ın doğum günü var, hepinizin kırmızı giymesini istiyorum” demisiyle, teknedeki kutlamada herkes kırmızılara büründü.