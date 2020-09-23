Kışa hazırlık...

Polonezköy’de yer alan çiftliğinde çektiği fotoğrafları sosyal medya üzerinden dostlarıyla paylaşan Neslihan Kozanoğlu, yine gıpta dolu bakışları üzerine çekiyor. Domates salçası yapımından tarla sürmeye, hayvanların bakımından çatı aktarmasına kadar pek çok anını takipçilerinin beğenisine sunan Neslihan Hanım, bu kez de dostlarının karşısına kışlık odunlarını baltayla keserken çıktı.