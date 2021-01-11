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11.01.2021 - 07:00 |

Kısa süreli alışveriş

İpekyol mağazalar zincirinin yönetim kurulu üyesi Nejdet Ayaydın ve eşi Emel Ayaydın, İstinye Park’ta objektiflere takıldı.

Kısa süreli alışveriş
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İpekyol mağazalar zincirinin yönetim kurulu üyesi Nejdet Ayaydın ve eşi Emel Ayaydın, İstinye Park’ta objektiflere takıldı. Akşam saatlerinde alışveriş merkezine giden ve kısa sürede turlarını tamamlayan çift, Markalar Sokağı’nda bulunan vale noktasından araçlarına bindi. İkili, kendilerini görüntüleyen muhabirlere “Kolay
gelsin” demeyi de ihmal etmedi.

 

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