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16.11.2020 - 07:00 |

Kitap kutlaması...

Yaşam Tasarım Merkezi’nde kuantum danışmanlığı, NLP, evrensel enerji, evrensel şifa teknikleri, dönüşümsel nefes, aile danışmanı gibi hizmetlerle 15 yılı aşkın sürede 10 binlerce danışana ulaşan Ebru Demirhan, önceki gün hoş bir sürpriz yaşadı.

Kitap kutlaması...
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Yaşam Tasarım Merkezi’nde kuantum danışmanlığı, NLP, evrensel enerji, evrensel şifa teknikleri, dönüşümsel nefes, aile danışmanı gibi hizmetlerle 15 yılı aşkın sürede 10 binlerce danışana ulaşan Ebru Demirhan, önceki gün hoş bir sürpriz yaşadı. Yazar; anne rahminde geçirilen süreç, anne ile bebek arasındaki kordon bağı ve doğum şeklinin bilinçaltı kayıtları aracılığıyla insan hayatını nasıl etkilediğini anlatan ‘Hayatı Yeniden Başlat’ kitabı raflarda yerini almadan, birlikte çalıştığı sorumlu yöneticisi Petek Çağman ile haftanın belirli günlerinde ders verdiği Pınar Ulusoy Tepret’in sahibi olduğu Etiler’deki Happy Nest’te eserin ilk kutlamasını yaptı. Bu mutlu günde, Mehmet Saray da vardı.

15 Kasım 2020 Magazin Haberleri Bülteni15 Kasım 2020 Magazin Haberleri Bülteni
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