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07.01.2021 - 07:00 |

Kız arkadaşıyla modellik yaptı

Inlakesh, yeni koleksiyonu ‘Savaşçı Ruh’ ile oldukça iddialı.

Kız arkadaşıyla modellik yaptı
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Inlakesh, yeni koleksiyonu ‘Savaşçı Ruh’ ile oldukça iddialı. ‘Gücünün Farkında’ sloganıyla dikkat çeken markayı, tasarımcısı Ayşegül Sevinç’in oğlu Baran Bayraktar ve kız arkadaşı Eylül Su Sapan tanıttı. Çift, “İnanç gücün en iyi silahıdır” temasını fotoğraflara yansıtabilmek için Aborjinler’in hayatlarını okuduklarını belirtti. Sevinç ise, “Kendine güvenen, inanan, sıra dışı güçlü kadın ve erkek savaşçılara tarzlarını tamamlayabilecekleri ürünler sunmaya çalışıyoruz” dedi.

Barış Murat Yağcı'dan Nisa'ya evlilik teklifiBarış Murat Yağcı, sevgilisi Nisa Bölükbaşı'na Beyoğlu’nun ortasında diz çökerek evlenme teklifi etti.
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