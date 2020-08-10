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10.08.2020 - 07:00 |

Kız bebek geliyor

Üç yıl önce oğlu İrfan Aslan’ı kucağına alan Petek Dinçöz (40), ikinci kez anne oluyor.

Kız bebek geliyor
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Üç yıl önce oğlu İrfan Aslan’ı kucağına alan Petek Dinçöz (40), ikinci kez anne oluyor. Instagram’dan kırmızı bebek patiği paylaşarak kız çocuk beklediğini müjdeleyen şarkıcı, kalp ve dua emojisi koydu. Kısa sürede yüzlerce yorum alan Dinçöz’e takipçileri, “Bir erkek ve kız çok güzel olacak” ve “Sağlıkla dünyayagelsin” gibi mesajlar gönderdi.

Gülşah Saraçoğlu: Ben tasarımcı değil terziyim!Şarkcı Simge Sağın'ın ilk Harbiye Açıkhava konserinde giydiği renkli sahne kostümü olay oldu. Gülşah Saraçoğlu’nun imzasını taşıyan kıyafet; Meksikalı şarkıcı Thalia’nın geçen yıl bir konserinde giydiği kostümün kopyası olduğu haberleriyle gündeme geldi. Tüm bu yaşananların ardından Gülşah Saraçoğlu, konuya açıklık getirdi.
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Cadde Yazarları

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