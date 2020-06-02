Kızı olacak

Üç aylık hamile Ceyda Ateş, ‘cinsiyet öğrenme’ partisi yaptı. Eşi Buğra Toplusoy’la ABD’de yaşayan oyuncu, Instagram’dan kızının olacağını açıkladığı mesaja binlerce tebrik gelince, “Tanımadığım ama kalpleri çok güzel insanlar biriktirmişim. Fındık, beklemediğimiz anda bize sürpriz yaptı” diye yazdı.