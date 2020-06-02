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02.06.2020 - 07:00 |

Kızı olacak

Üç aylık hamile Ceyda Ateş, ‘cinsiyet öğrenme’ partisi yaptı.

Kızı olacak
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Üç aylık hamile Ceyda Ateş, ‘cinsiyet öğrenme’ partisi yaptı. Eşi Buğra Toplusoy’la ABD’de yaşayan oyuncu, Instagram’dan kızının olacağını açıkladığı mesaja binlerce tebrik gelince, “Tanımadığım ama kalpleri çok güzel insanlar biriktirmişim. Fındık, beklemediğimiz anda bize sürpriz yaptı” diye yazdı.

Kaynakçıyla karganın dostluğu görenleri şaşırtıyorBursa’nın İnegöl ilçesinde, kaynakçılık yapan Recep Evren'in (60), tarlada yaralı halde bulduktan sonra iş yerinde beslediği karga yanından bir an olsun ayrılmıyor. Evren, kargayı salmasına rağmen gitmediğin belirterek, "Beni sevdi, omzumdan ayrılmıyor, muhabbet kuşu gibi. Çocuğum gibi bakıyorum" dedi.
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Cadde Yazarları

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