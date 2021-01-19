Cemre Kemer'in kızı olacak

Bir döneme damga vuran 'Hepsi' grubunun solisti Cemre Kemer, 2020 yılı biterken tam bir sürpriz yaptı ve sevgilisi Emre Medina ile nikah masasına oturdu. Kemer, uzun süredir aşk yaşadığı Emir Medina ile 23 Aralık'ta aile arasında bir tören düzenledi.

NİKAH KARELERİNİ PAYLAŞTI

Cemre Kemer, Instagram hesabından nikahtan çekilen görüntüleri paylaşarak, "Şimdilik fotoğraflarda eksikler çok… Pandemi yüzünden sadece aile olabildi. Canımın yarısı çok dostum yoktu… Cidden kalbimin bir parçası olan çok eksik… Ama havalar güzelleşip kimseyi riske etmeyeceğimiz günleri bekliyoruz ne yapalım? Sağlık her şeyden önce…” demişti.

HAMİLE Mİ?

Kemer, sosyal medya hesabından takipçileriyle karnının belirginleştiği bir fotoğraf paylaştı. Koronavirüs nedeniyle evinde sade bir törenle evlenen Kemer hakkında bir iddia ortaya atıldı.

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ünlü isimlerin başında gelen Cemre Kemer, belirginleşen göbeğini göstererek "Peki o zaman bunu sabah çekmiştim. Önden yine 1 porsiyonum yandan 1,5" notuyla fotoğrafını paylaştı. Ünlü ismin bu paylaşımı 'hamile mi?' sorusunu akıllara getirdi.

KIZI OLACAK

Kızı olacağını söyleyen Cemre Kemer, “Ailem haberi alınca heyecanlandı. Bir yandan da gebeler aşı olamayıp, ilaç alamadığı için korkuyorlar. Zaten bebek yapmaya karar verdiğimizden dolayı uzun süredir evden çıkmıyordum” dedi.