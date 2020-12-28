28.12.2020 - 13:49 |
'Kızım' bugün İspanya'da başlıyor
Buğra Gülsoy, Leyla Lydia Tuğutlu ve Beren Gökyıldız’ın başrollerini paylaştıkları Kızım dizisi bugün İspanya'da izleyiciyle buluşacak.
20'den fazla ülkeye satılan 'Kızım' dizisi, bu akşam saat 22.00'de Atresmedia kanalında ekrana gelecek. Med Yapım'ın yapımcısı olduğu, yurt dışı dağıtımını Madd Entertainment'ın üstlendiği Kızım, TV8'de Türk seyircisiyle buluşmuştu.
Behzat Uygur, İlber Ortaylı’nın 'maşallah şuna bak' sözlerini ti'ye aldıProf. Dr. İlber Ortaylı'nın, sunucu Cansu Canan Özgen'le yaptığı programın son kısmında, yayının bittiğini zannederek "Maşallah, şuna bak" demesi sosyal medyada gündem olmuştu. Oyuncu Behzat Uygur da söz konusu olayı ti'ye alıp videoyu da sosyal medya hesabından paylaştı.