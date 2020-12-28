MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMagazin Haberleri 'Kızım' bugün İspanya'da başlıyor
28.12.2020 - 13:49 |

'Kızım' bugün İspanya'da başlıyor

Buğra Gülsoy, Leyla Lydia Tuğutlu ve Beren Gökyıldız’ın başrollerini paylaştıkları Kızım dizisi bugün İspanya'da izleyiciyle buluşacak.

'Kızım' bugün İspanya'da başlıyor
ABONE OL

20'den fazla ülkeye satılan 'Kızım' dizisi, bu akşam saat 22.00'de Atresmedia kanalında ekrana gelecek. Med Yapım'ın yapımcısı olduğu, yurt dışı dağıtımını Madd Entertainment'ın üstlendiği Kızım, TV8'de Türk seyircisiyle buluşmuştu.

Behzat Uygur, İlber Ortaylı’nın 'maşallah şuna bak' sözlerini ti'ye aldıProf. Dr. İlber Ortaylı'nın, sunucu Cansu Canan Özgen'le yaptığı programın son kısmında, yayının bittiğini zannederek "Maşallah, şuna bak" demesi sosyal medyada gündem olmuştu. Oyuncu Behzat Uygur da söz konusu olayı ti'ye alıp videoyu da sosyal medya hesabından paylaştı.
daha fazla video için
Cadde Yazarları

Çok Okunan Magazin Haberleri

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Federer kariyerinde ilk kez Avustralya Açık'a katılamayacak

Federer kariyerinde ilk kez Avustralya Açık'a katılamayacak

Menemenspor'un tadı kaçtı

Menemenspor'un tadı kaçtı

Son dakika haberleri: Milan ve Hakan Çalhanoğlu arasında görüşmelerde sona gelindi!

Son dakika haberleri: Milan ve Hakan Çalhanoğlu arasında görüşmelerde sona gelindi!

Akhisarspor'da düşme korkusu başladı

Akhisarspor'da düşme korkusu başladı

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet