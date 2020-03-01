Kızına Bacca adını verdi

Star Wars serisinde Chewbacca karakterine hayat veren Finlandiyalı oyuncu Joonas Suotamo ile eşi Milla Pohjasvaara’nın ikinci çocukları dünyaya geldi. Çift, yeni doğan kızlarına Star Wars karakteri Chewbacca’dan ilhamla Bacca adını verdi. İkinci kez baba olduğu haberini sosyal medyada paylaşan 33 yaşındaki Suotamo, “Heyecan verici bir haberimiz var: Ailemizin yeni üyesinin aramıza katılmasından dolayı mutluyuz. Küçük prensesimiz (ya da senatör ya da general ya da o nasıl isterse) bu hafta dünyaya geldi” mesajını yazdı.