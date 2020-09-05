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05.09.2020 - 07:00 |

KLİP HADİSE’Sİ!

Hadise’nin ‘Küçük Bir Yol’ şarkısına çektiği klip, YouTube’da 2 milyondan fazla görüntülenmeyle, dünyada en çok izlenilenler listesinde 27’nci sırada yer aldı

KLİP HADİSE’Sİ!
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Hadise’nin uzun süredir üzerinde çalıştığı, üç şarkıdan oluşan EP’sinin ilk teklisi ‘Küçük Bir Yol’, dijital platformlarda yayınlandı. Parçanın Şenol Korkmaz yönetmenliğinde çekilen klibi, büyük ses getirdi. Hadise’nin at binerek, dev binaların ve plazaların arasından geçip gittiği video, izlenme oranıyla rekora imza attı.
Türkiye Trendler Listesi’nde bir numara olan şarkıcı; Almanya, Hollanda ve Fransa gibi ülkelerin listelerine de ilk 10’dan giriş yaptı. Parçanın video’su Kworb verilerine göre; yüklendiği andan itibaren 24 saat içinde YouTube’da 2 milyondan fazla görüntülenmeyle dünyada en çok izlenenler listesi Worldwide’da 27’nci sıraya yükseldi. Hadise; Katy Perry, Dua Lipa, Lady Gaga ve Justin Bieber gibi isimleri geride bıraktı.

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