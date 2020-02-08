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08.02.2020 - 16:12 |

Kocaeli'de Şebnem Ferah coşkusu

1996’da yayınladığı ilk albümü 'Kadın’dan bu yana söz yazarı, besteci ve yorumcu kimliği ile adından söz ettiren şarkıcı Şebnem Ferah, Hayal Kahvesi Kocaeli’nde üç saat boyunca ara vermeden performans sergiledi.

Kocaeli'de Şebnem Ferah coşkusu

KOCAELİ KONSERİNDE SEYİRCİSİNİ BÜYÜLEDİ

Şebnem Ferah, ‘Çakıl Taşları’ ile başladığı konserinde; ‘Başka Bir Yol Var’, ‘Küllerinden’ ve ‘Koridor’u söyleyerek, seyircisinin coşkusunu arttırdı. Ünlü şarkıcı, "Sevgili arkadaşlar hoşgeldiniz, nasılsınız" dedikten sonra "Her gün kötü bir şeyler oluyor. En azından bu geceden beklentimiz şu olabilir; Birbirimize moral olabiliriz. Benim için sizler öyle bir şey ifade ediyorsunuz. O yüzden ayaklarınıza sağlık, geldiniz. Bir iki saatliğine bizler sizi bu olan olaylardan uzaklaştırmaya çalışacağız" ifadelerini kullandı.

‘Bu Aşk Fazla Sana’ şarkısındaki konfeti yağmuru sonrası Şebnem Ferah, finali ‘Hoşçakal’ parçasıyla yaptı.

8 Şubat 2020 Magazin Haberleri Bülteni8 Şubat 2020 Magazin Haberleri Bülteni
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