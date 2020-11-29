Koçak’tan Esmersoy’a cüzdan göndermesi

Zeynep Koçak, YouTube kanalında yayınladığı ‘Sen Şimdi Görürsün’ dizisinde Burcu Esmersoy’yu ti’ye aldı. Oyuncu, geçtiğimiz aylarda sunucunun, “Erkek arkadaşınızla birlikteyseniz cüzdana ihtiyacınız olmayabilir” açıklamasına göndermede bulundu. Erkek arkadaşının hesabı ödemesine Koçak, “Aciz miyim? Al o zaman fatura ve kredi kartlarımı da öde. Bu cüzdanı yanımda neden taşıyorum? Burcu Esmersoy’u neden dinlemedim?” diyerek, arkadaşına çıkış yaptı.