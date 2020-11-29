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29.11.2020 - 07:00 | | MESUT YILMAZ

Koçak’tan Esmersoy’a cüzdan göndermesi

Zeynep Koçak, YouTube kanalında yayınladığı ‘Sen Şimdi Görürsün’ dizisinde Burcu Esmersoy’yu ti’ye aldı.

Koçak’tan Esmersoy’a cüzdan göndermesi
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Zeynep Koçak, YouTube kanalında yayınladığı ‘Sen Şimdi Görürsün’ dizisinde Burcu Esmersoy’yu ti’ye aldı. Oyuncu, geçtiğimiz aylarda sunucunun, “Erkek arkadaşınızla birlikteyseniz cüzdana ihtiyacınız olmayabilir” açıklamasına göndermede bulundu. Erkek arkadaşının  hesabı ödemesine Koçak, “Aciz miyim? Al o zaman fatura ve kredi kartlarımı da öde. Bu cüzdanı yanımda neden taşıyorum? Burcu Esmersoy’u neden dinlemedim?” diyerek, arkadaşına çıkış yaptı.  

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