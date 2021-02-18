MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMagazin Haberleri 'Kocam beni bornoz kuşağıyla boğmaya çalıştı'
18.02.2021 - 09:42 |

'Kocam beni bornoz kuşağıyla boğmaya çalıştı'

Yüksek mimar Polen Atay, eşi Can Atay'ı “Beni darp etti, bornoz kuşağıyla öldürmeye çalıştı” diyerek savcılığa şikayet etti. Savcılık, Atay hakkında dört yıla kadar hapis istemiyle dava açılmasına karar verdi.

'Kocam beni bornoz kuşağıyla boğmaya çalıştı'
ABONE OL

Gezi Hotel Bosphorus'un sahibi Ertuğrul Atay'ın oğlu Can Atay (36) ile yüksek mimar Polen Atay (29), 22 Haziran 2019'da evlendi. Polen Atay, 14 Temmuz 2020'de eşi Can Atay'dan kendisine şiddet uyguladığı iddiasıyla şikayetçi oldu.

Kocam beni bornoz kuşağıyla boğmaya çalıştı

"DÜĞÜNDEN DÖRT GÜN SONRA ŞİDDET"
Ünlü mimar, ifadesinde "Eşim düğünden dört gün sonra şiddete başladı. Alkol ve uyuşturucu yüzünden saldırgan davranışları vardı. Ayrılmak istediğim için beni darp etti. Bornoz kuşağıyla boğmaya çalıştı" dedi.

"GÜVENLİK GÖREVLİSİ KURTARDI"
Polen Atay, gördüğü şiddet nedeniyle bilincini kaybettiğini, sitenin güvenlik görevlisi olmasa öleceğini, saldırı sonrası yoğun bakımda kaldığını iddia etti. Can Atay ise suçlamaları reddederek eşinin kendi canına kastettiğini, bu yüzden hastaneye kaldırıldığını belirtti.

Kocam beni bornoz kuşağıyla boğmaya çalıştı

Savcılık, soruşturma sonrası Can Atay hakkında 'eşe karşı basit yaralama' suçunu işlediği gerekçesiyle iddianame düzenleyerek dört yıla kadar hapsini istedi.

Magazin Haberleri Bülteni (18 Şutat 2021)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları;
daha fazla video için
Cadde Yazarları

Çok Okunan Magazin Haberleri

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Avustralya Açık'ta ilk finalist Osaka

Avustralya Açık'ta ilk finalist Osaka

Misli.com 2. Lig Canlı Yayınları ve Canlı İddaa (18 Şubat)

Misli.com 2. Lig Canlı Yayınları ve Canlı İddaa (18 Şubat)

Son dakika | Rizespor'da Remy gerçeği ortaya çıktı

Son dakika | Rizespor'da Remy gerçeği ortaya çıktı

Beşiktaş'ta Rosier için formül bulundu! İşte yeni teklif!

Beşiktaş'ta Rosier için formül bulundu! İşte yeni teklif!

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet