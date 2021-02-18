'Kocam beni bornoz kuşağıyla boğmaya çalıştı'

Gezi Hotel Bosphorus'un sahibi Ertuğrul Atay'ın oğlu Can Atay (36) ile yüksek mimar Polen Atay (29), 22 Haziran 2019'da evlendi. Polen Atay, 14 Temmuz 2020'de eşi Can Atay'dan kendisine şiddet uyguladığı iddiasıyla şikayetçi oldu.

"DÜĞÜNDEN DÖRT GÜN SONRA ŞİDDET"

Ünlü mimar, ifadesinde "Eşim düğünden dört gün sonra şiddete başladı. Alkol ve uyuşturucu yüzünden saldırgan davranışları vardı. Ayrılmak istediğim için beni darp etti. Bornoz kuşağıyla boğmaya çalıştı" dedi.

"GÜVENLİK GÖREVLİSİ KURTARDI"

Polen Atay, gördüğü şiddet nedeniyle bilincini kaybettiğini, sitenin güvenlik görevlisi olmasa öleceğini, saldırı sonrası yoğun bakımda kaldığını iddia etti. Can Atay ise suçlamaları reddederek eşinin kendi canına kastettiğini, bu yüzden hastaneye kaldırıldığını belirtti.

Savcılık, soruşturma sonrası Can Atay hakkında 'eşe karşı basit yaralama' suçunu işlediği gerekçesiyle iddianame düzenleyerek dört yıla kadar hapsini istedi.