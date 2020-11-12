Kocan Kadar Konuş filmi konusu ve oyuncu kadrosu! Kocan Kadar Konuş filmi kaç yılında çekildi?

Kocan Kadar Konuş filmi konusu ve oyuncu kadrosu vatandaşlar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Bu akşam ekrana gelecek olan Kocan Kadar Konuş filminin oyuncu kadrosunda Murat Yıldırım ve Ezgi Mola yer alıyor. 2015 yılı yapımı olan Romantik komedi türündeki filminde 30 yıl boyunca karşı cinsle iyi bir ilişki kuramayan Efsun yıllar sonra lise aşkı Sinan'ın karşısına çıkmasının ardından yeniden eski aşkı depreşir. Ailesinin talimatı ile Efsun, Sinan'ı evlenmeye ikna etmeye çalışır. İşte Kocan Kadar Konuş filmi konusu ve oyuncu kadrosu...

KOCAN KADAR KONUŞ FİLMİ OYUNCULARI

Ezgi Mola - Efsun

Murat Yıldırım - Sinan

Nevra Serezli - Peyker

Gülenay Kalkan - Gönül

Ebru Cündübeyoğlu - Nur

Eda Ece - Ceren

Begüm Öner - Merve

Gül Arıcı - Tuğçe

Muhammet Uzuner - Yazar

Sinem Öztufan - Aslı

İsmail İncekara - Oktay

Emine Gülsüm Göznümer - Üresin

Ayten Mısırlıoğlu - Türesin

Şebnem Sönmez - Aysel

Bora Akkaş - Mehmet Lütfi

Cem Kılıç - Timur

Enis Arıkan - Mehmet

Burak Topaloğlu - Alpdirek

Efecan Şenolsun - Murat

Leyla Erdoğan - Burcu