Kocan Kadar Konuş filmi konusu ve oyuncu kadrosu! Kocan Kadar Konuş filmi kaç yılında çekildi?
Kocan Kadar Konuş filmi bu akşam TV ekranında izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. Yönetmen koltuğunda Kıvanç Baruönü'nün yönettiği 2015 yılı yapımı olan filmin başrollerinde Ezgi Mola, ve Murat Yıldırım yer alıyor. 30 yaşına kadar gelen Efsun bu zamana kadar karşı cins ile iyi bir ilişki kuramamıştır. Yıllar sonra lise aşkı Sinan ile karşılaşan Efsun ailesinin talimatları ile onu evlenmeye ikna etmeye çalışır. İşte Kocan Kadar Konuş filmi konusu ve oyuncu kadrosu...
Kocan Kadar Konuş filmi konusu ve oyuncu kadrosu vatandaşlar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Bu akşam ekrana gelecek olan Kocan Kadar Konuş filminin oyuncu kadrosunda Murat Yıldırım ve Ezgi Mola yer alıyor. 2015 yılı yapımı olan Romantik komedi türündeki filminde 30 yıl boyunca karşı cinsle iyi bir ilişki kuramayan Efsun yıllar sonra lise aşkı Sinan'ın karşısına çıkmasının ardından yeniden eski aşkı depreşir. Ailesinin talimatı ile Efsun, Sinan'ı evlenmeye ikna etmeye çalışır. İşte Kocan Kadar Konuş filmi konusu ve oyuncu kadrosu...
KOCAN KADAR KONUŞ FİLMİ OYUNCULARI
Ezgi Mola - Efsun
Murat Yıldırım - Sinan
Nevra Serezli - Peyker
Gülenay Kalkan - Gönül
Ebru Cündübeyoğlu - Nur
Eda Ece - Ceren
Begüm Öner - Merve
Gül Arıcı - Tuğçe
Muhammet Uzuner - Yazar
Sinem Öztufan - Aslı
İsmail İncekara - Oktay
Emine Gülsüm Göznümer - Üresin
Ayten Mısırlıoğlu - Türesin
Şebnem Sönmez - Aysel
Bora Akkaş - Mehmet Lütfi
Cem Kılıç - Timur
Enis Arıkan - Mehmet
Burak Topaloğlu - Alpdirek
Efecan Şenolsun - Murat
Leyla Erdoğan - Burcu